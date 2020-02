A járvány-sújtotta Lombardiában játszó egri vízilabdások gond nélkül hazamehettek, csak a gimnazistáknak járt a karantén

A ZF Eger vízipólósai a szigorú blokád alá vont Lodi mellett, Brescia uszodájában játszottak - az uszodát már másnap bezárattak.



Miközben a koronavírus-járvány észak-olaszországi epicentruma közeléből érkező gimnazista kirándulócsoportot hétfőn két hétre karaténba zárták a Szent László Kórházban, az ugyanazon a környéken szombaton nemzetközi kupameccset játszó ZF Eger vízipólósai hazamehettek a reptérről - írja a 444.hu

Szécsi Zoltán, az egri klub elnöke a portál kérdésére elmesélte, hogy a pénteki kiérkezésükkor még nem terjedtek el a járvány kitöréséről szóló hírek. Később, a járványról hallva, kerülték a nyilvános helyeket. Szombaton, a meccs előtt eszkalálódott az észak-olasz vírushelyzet, de a szervezők a játék megtartása mellett döntöttek. Az egriek szombaton a Milánóhoz, illetve a szigorú blokád alá vont Lodihoz egyaránt közel eső Brescia városának uszodájában játszották az AN Brescia ellen(, és szenvedtek 6-3-as vereséget). Vasárnap érkeztek vissza Magyarországra, addigra pedig már Bresciában is korlátozó intézkedéseket vezettek be, például



bezárták a meccsnek előző nap otthont adó uszodát is.

Dabrowski Norbert edző a klubhonlapnak adott keddi interjúban beszél arról, hogy Ferihegyen átestek „egyfajta vizsgálaton”, ott mindent rendben találtak. Mint Szécsi felidézte, a polgármester kezdeményezésére a hétfői edzés elmaradt, és felvették a kapcsolatot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalával. Ezután a Heves megyei kormányhivatal Népegészségügyi főosztályának emberei minden Bresciában járt sportolóval és vezetővel kitöltettek egy egészségügyi kérdőívet. Ezeket kedd délutánra kiértékelték, és úgy találták, a sportolók újra megkezdhetik edzéseiket.

Jövő szerdán pedig elvileg a Brescia elleni visszavágó jön, Egerben.