A koronavírustól tartva záratta le a polgármester az egri uszodát

Mirkóczki Ádám azért döntött a korlátozásról, mert a helyi vízipólócsapat is edzett a medencében – napokkal korábban pedig az olaszországi járványzóna közelében játszottak.

Szerda reggel polgármesteri utasításra nem nyitott ki az egri Bitskey Aladár Uszoda - írja az esetről elsőként beszámoló Egri Ügyek . Az intézkedésre a portál szerint azért volt szükség, mert a ZF-Eger pólósai kedden már edzettek a medencében – pedig a csapat a múlt hétvégén még az észak-olaszországi Brescia városában játszott, amely a koronavírus-járvány miatt karantén alá vont térség közvetlen közelében van.

Miközben egy magyar gimnazistákból álló kirándulócsoportot a napokban karanténba zártak azért, mert Észak-Olaszországban jártak,

az egri pólósokat csak rövid orvosi ellenőrzésnek vetették alá a budapesti reptéren (testhőmérséklet-ellenőrzés), majd szabadon távozhattak Egerbe. Majd a csapat tagjaival kitöltettek egy kérdőívet a Heves megyei Kormányhivatal Népegészségügyi főosztályának munkatársai és ennyi

- jegyzi meg a helyi lap. Mirkóczki Ádám szerdán a Városházán elmondta, hogy már hétfő kora reggel jelezte a katasztrófavédelemért is felelős Belügyminisztériumnak a helyzetet, egyebek közt azt, hogy a játékosokkal együtt szurkolók is voltak Bresciában. Eger polgármestere a tárcától azt a tájékoztatást kapta, hogy egyelőre ne engedjék be az uszodába a játékosokat, akik lehetőleg maradjanak otthon. A Belügyminisztérium egyben azt is ígérte, hogy az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) megvizsgálja, hogy a csapat tagjai esetében fennállhat-e a fertőzés veszélye.



Nincs itt semmi baj, üzeni a központ

Ezt követően az NNK levélben arról adott ki tájékoztatást, hogy a játékosok nyugodtan edzhetnek, mérkőzést is játszhatnak – írja a portál. "Megdöbbentett, hogy semmi laborvizsgálat, orvosi vizsgálat nem volt, hiszen csak kérdőívekből nem lehet eldönteni, hogy fennáll-e a veszélye a fertőzésnek" – hangsúlyozta Mirkóczki. A városvezető a döntésével kapcsolatban elmondta: "Magamra vállalva minden felelősséget úgy határoztam, hogy az uszodát zárják be, mert a pólósok edzést tartottak, de őket még nem követte még senki. Ha ma reggelig nem zárjuk be, már mások is használhatják a medencét. Közben tőlem függetlenül az Egri Tankerületi Központ vezetője is arról határozott, hogy az iskolai úszásokat egyelőre függesszék fel. Inkább reagáljam túl, minthogy később azt lehessen felróni, hogy miért nem tettem meg a szükséges minimumokat". Mirkóczki Ádám kiemelte, hogy az NNI döntését nincs joga felülvizsgálni, de azt a tulajdonos önkormányzat képviseletében megteheti, hogy ideiglenes bezáratja az uszodát és egyben kéri: a fertőtlenítést, és ha szükséges, a vízcserét végezzék el. A városvezető beszámolt arról is, hogy a klub elnökével, Szécsi Zoltánnal is beszélt, illetve Dabrowski Norbert vezetőedzővel, a csapat pedig ma este az NNI engedélyével Budapesten bajnoki mérkőzést játszik.