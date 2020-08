Már nyolc miniszter lett koronavírusos Brazíliában

Braga Netto kabinetfőnök és Jorge Oliveira elnöki titkár is megfertőződött.

A világ országainak kormányai közül Brazíliáé a legfertőzöttebb: már nyolc miniszter lett bizonyítottan koronavírusos. A kormány kedden közölte, hogy megfertőződött Jorge Oliveira elnöki titkár is. A kormány tagjai úgy tűnik stafétaként adják át egymásnak immár naponta a kórokozót: hétfőn közölték a hetedik esetet, nevezetesen, hogy Braga Netto kabinetfőnök szintén megfertőződött koronavírussal. Maga az államfő, Jair Bolsonaro is elkapta a kórt szűk egy hónapja. Az elnöki palotában töltött karanténból csak július 25-én tért vissza. Később kiderült, hogy felesége, Michelle Bolsonaro is fertőzött. Bolsonaro egyébként hónapokig félvállról vette a járványt, „egy kis influenzának” nevezte a betegséget. Az Egyesült Államokat követően Brazíliában tombol leginkább a járvány. Latin-Amerika legnagyobb országában eddig már több mint 2,8 millióan fertőződtek meg és csaknem 95 ezren hunytak el a kórban.