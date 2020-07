Koronavírusos lett a brazil elnök

Pozitív lett a tesztje Jair Bolsonarónak, aki rendre lekicsinylően beszélt a Covid-19-ről.

Jair Bolsonaro ugyan enyhe influenzának minősítette a koronavírust, s még a járvány tombolása közepette is előszeretettel mutatkozott maszk nélkül az őt ünneplő tömeg közepette, most azonban a jobboldali populista brazil elnököt is megfertőzte a Covid-19 – jelentette be saját maga. Mint mondta, jól van. Előzőleg sajtóhivatala is azt közölte, hogy az elnök jó egészségügyi állapotnak örvend és rezidenciáján tartózkodik. Bolsonaro a napokban a betegség tüneteit mutatta, ezért hétfőn vettek mintát tőle. 38 fokos láza volt, fejfájás gyötörte, köhögött és gyengének érezte magát, ezért a hétre minden programját lemondta. Ugyanakkor állítása szerint a röntgenfelvétel azt mutatta, hogy nincs tüdőgyulladása. Az elnököt közlése szerint hidroxiklorokinnal kezelik, amelyről több szakértő már azt közölte, nem használ a koronavírus ellen, s már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem végez kísérleteket vele. Bolsonaro azonban a jelek szerint továbbra is csodaszernek tartja. A brazil elnök több alkalommal nem éppen együtt érző módon beszélt a koronavírus következtében elhunytakról. „Ez az élet rendje” – jelentette ki egy ízben. Brazília eddig megbukott válságkezelésből, több mint 1,6 millióan fertőződtek meg, a halálos áldozatok száma meghaladja a 65 ezret.