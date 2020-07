A brazil elnök felesége és az egyik minisztere is koronavírusos

Csütörtök hajnalra sátrakból tábort vertek a tüntetők a szófiai centrumban lévő Orlov (Sasos) hídon. Így lehetetlenné tették a forgalmat a szűk városközpontban. Előző nap több tízezren tüntettek országszerte a kormány és a legfőbb ügyész lemondását követelve. Tegnap 13-an haltak meg Bulgáriában a koronavírustól, ez az országos rekord. A társadalmi feszültségek és a politikai válság dacára békés állapotok uralkodnak a bolgár városokban. A rendőrség visszafogottan lép fel, kerüli az összecsapásokat, s a tüntetők is kiszorítják maguk közül az agresszív elemeket. A megmozdulások – beleértve az előző napi legnépesebbet – hangsúlyozottan civil jellegűek és fiatal, urbánus arcot mutatnak. A tüntetők tábláin többen az EU-t figyelmeztetik a bulgáriai korrupcióra és banditauralomra. A bolgár független sajtó beszámolói ismertetik a nyugati elemzéseket, miközben elkeseredetten írnak arról, hogy az európai intézmények, mindenekelőtt az Európai Néppárt (itt tag Boriszov pártja a GERB) továbbra is azonosulnak a korrupt oligarchikus rezsimmel. A megmozdulásokat a kezdetektől fogva három középkorú értelmiségi kezdeményezi. Veliszlav Minekov szobrász, Nikolaj Hadzsigenov ügyvéd és Arman Babikján pr-tanácsadó, akiket egy kormánypárti képviselő tévé-szerepléseik nyomán keresztelt el „Mérgező triónak”. Bojko Boriszov miniszterelnök most már személyes polémiába bonyolódott a hármassal, a Facebook-oldalára feltett videójában hazugsággal vádolta őket. A kormányfő a tüntetőkhöz fordulva kérte: ne zárják le a közlekedés elől a városközpontot, „hagyják dolgozni azokat, akik nem tiltakoznak!” A jelek szerint a miniszterelnök döntött: kivonul a parlamenti politikából, s ehelyett a maga vezette terepjárón járja az országot, személyesen ellenőrzi az útépítések és más beruházások állását. Itt találkozik híveivel, pártjának támogatóival. Ezzel azt sugallják, hogy az ország dolgos része támogatja „Bojko bátyát” nem tüntet, munkálkodik és hálás a vezetőnek. Ellentétben az elégedetlen városiakkal, gyanús elemekkel és volt kommunistákkal. Boriszov nyilván azért is kerüli a másfajta nyilvánosságot, hogy ne kelljen válaszolnia például a legújabban kiszivárgott hangfelvételeire, amelyeken ocsmány nyelven szól különböző politikusokról és gyalázza a tüntetőket. Nem mond le – a következő választásokig, csak pár hónap van hátra, tessék kibírni, ez a demokrácia – üzente egy másik Facebook-videón. A társadalom többsége már változást akar. A Gallup International a megmozdulások első hete után készített reprezentatív felmerést arról, mit látna jónak a bolgár közvélemény. Július 13-án a megkérdezettek 58 százaléka akarta a kormány lemondását, és 32 százalék ellenezte ezt. A megkérdezettek mintegy tíz százaléka mondta, hogy maga is jár tüntetni –főleg fiatalok. Szófiában más településekkel szemben magasabb a hajlandóság a tüntetéseken való részvételre, a fővárosban 150 ezren deklarálták: hajlandóak az utcára menni, hogy Boriszov és társai távozzanak a vezetésből.