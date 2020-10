Jön a második orosz koronavírus-vakcina

A jó hírrel Putyin dicsekedett el.

Bejelentette a Covid-19 elleni második orosz vakcina bejegyzését Vlagyimir Putyin orosz elnök a szerdai, a Rosszija 24 hírtelevízió által közvetített online kormányülésen. - írja az MTI.

Az állami hírügynökség beszámolója szerint a második oltóanyagot, az EpiVacCorona elnevezésű vakcinát a novoszibirszki Vektor Állami Biológiai és Virológiai Központ állította elő. Putyin arról is szólt, hogy "közeledik" a moszkvai Mihail Csumakov Immunbiológiai Készítmények Kutatásának és Kidolgozásának Szövetségi Tudományos Központja által fejlesztett harmadik vakcina is. Az elnök közölte, hogy a járvány elleni védekezés két kulcsszereplőjét, Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettest és Anna Popovát, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetőjét a Vektor vakcinájával oltották be. Szorgalmazta az első két orosz vakcina tömeggyártásának felfuttatását, hogy mielőbb a gyógyszertárakba kerüljenek.



Golikova a tanácskozáson arról közölte, hogy a szeptember 30-án szabadalmaztatott EpiVacCorona az elsőként, a Gamaleja Intézet által augusztus 11-én bejegyztetett Szputyik V vakcinával szemben nem egy újabb adenovírusalapú vektorvakcina, hanem egy szintetikus platformon előállított peptidvakcina, amelynek segítségével az immunrendszer megtanulja azonosítani, majd semlegesíteni a vírust. A Covid-19 járvány alatt engedélyezett orosz gyakorlatban az oltóanyag tesztelésének harmadik, tömeges fázisa a hivatalos (feltételes) bejegyzést követően kezdődik meg. Golikova közölte, hogy a Vektor hamarosan legyártja az első 60 ezer adag vakcinát, amellyel 40 ezer - köztük 150 60 évnél idősebb - önkéntest oltanak majd be.



A miniszterelnök-helyettes azt hangoztatta, hogy az oroszországi Covid-19-helyzet nyugtalanító, de irányítható, és a két vakcina megjelenése után nincs szükség az eddig bevezetett korlátozásokon felüli újakra.