A Fidesz az összes bizottsági pozícióját elvesztette az EP-ben

Nem elég hogy a magyar kormánypárt árván maradt, még Járóka Lívia mentelmi jogát is felfüggesztették gyorshajtás miatt.

A fideszes képviselők elveszítették az összes bizottsági tagságukat – írta a hvg.hu Eurológus blogja az Európai Parlament múlt heti ülésének jegyzőkönyve nyomán. A pozíciók azután szűntek meg, hogy a magyar kormánypárti képviselőcsoport kilépett az Európai Néppárt parlamenti frakciójából. A portál cikke kiemelte, mind a 13 érintett politikusnak több szakbizottságban is volt tagsága, emellett a rendelkeztek póttagsággal és különbizottsági tagsággal is. A bizottsági helyeket most újraosztották, a fideszesek helyét néppárti képviselők foglalták el. Az immár független magyar képviselők nem lesznek egy-egy téma jelentéstevői vagy árnyék-jelentéstevői sem. A bizottsági munka azért fontos, mert az összes uniós jogalkotás javaslat végigmegy ezen a fórumon, itt folytatják le a szakmai vitát és hoznak határozatokat, előkészítik a plenáris ülés döntéseit. Az egyetlen, még pozícióban lévő fideszes EP-képviselő Járóka Lívia, aki a parlament alelnöke. Őt bár a Néppárt delegálta az alelnök-jelöltek közé, de az Európai Parlament választotta meg, ezért maradhat a posztján.Neki azonban felfüggesztették a mentelmi jogát. Ugyanis egy másik EP-határozatból kiderült: a brüsszeli fellebbviteli bíróság főügyésze kérelmet nyújtott be a képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére, mert 2018. november 17-én egy traffipax lefotózta a megengedett sebességet autójával túllépő képviselőt . Megpróbálták kideríteni, hogy ő vezette-e az autót, az ügyészség több alkalommal megkísérelte őt meghallgatni, de eredménytelenül, mivel a Szövetségi Külügyi Közszolgálat Protokollszolgálata szerint Járóka Lívia nem rendelkezett szabályszerűen bejelentett belgiumi lakóhellyel. Ezután kérték az Európai Parlamenttől a mentelmi joggal kapcsolatos döntést, amely múlt héten született meg.