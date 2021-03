Mindent elvesztettek a fideszesek

Milliárdos biztosítási tender kiírására készül a BKV. Segítőtársa pedig ismét a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hungarikum Alkusz.

Az év végén lejár a BKV három évre szóló vagyon és felelősségbiztosítási szerződése az UNIQA Biztosítóval. A főváros közlekedési társasága pedig jó előre nekilát új partnert keresni, részben azért, hogy megfelelhessen a törvény által előírt folyamatos biztosítási kötelezettségnek, részben a cég 1700 milliárdra becsült értékű vagyonának védelme okán. (Az új tender nem érinti a járművek és a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítását.) A jogszabály ugyan csak a vasúti felelősségbiztosítás meglétét írja elő – ez körülbelül a negyedébe kerülne a jelenlegi kiterjesztett védelemnek –, de a közlekedési vállalat megfelelő mértékű pénzügyi tartalék híján a korábbi évek megszokott gyakorlata szerint inkább kiterjesztett felelősség- és vagyonbiztosítást kötne. Ez ugyanis minden a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő járműre és vagyontárgyra kiterjed, így bármilyen káresemény – baleset, vihar, stb. - esetén fizet a biztosító a szerződésben meghatározott limitösszegekig. Az óvatosság indokolt, hiszen egyetlen CAF villamos totálkárosra törése, kiégése több száz millió forintos kárt jelentene. Az eljárás előzetesen becsült értéke csaknem 1,8 milliárd forint, a vagyonbiztosítás jelenlegi díja évi 174 millió forint, a teljes biztosítási díj pedig 2019-ben 458 millió forint, tavaly októberig 381 millió volt. A BKV a jelentős szerződési összeg ellenére sem számít túl nagy versengésre a biztosító társaságok között. Bár az elszámolt károk száma jelentősen csökkent az elmúlt években – évi 1200-ról 700 alá süllyedt –, illetve az átlagos kárösszeg is csaknem negyedével csökkent, de így is jelentős. Ez pedig nem teszi túl kívánatos szerződéses partnerré a céget. A BKV újra csomagban (több biztosítást kötne egy szerződés keretében) szerződne három évre, egy éves hosszabbítási opcióval. A cég abban bízik, hogy ezzel kissé lenyomhatják az ajánlati árakat. Ezt szolgálja az is, hogy a munkáltatói és a tanulói felelősségbiztosítás csak opcionális tételként határoznák meg a felhívásban. Az új biztosítót tárgyalásos eljárás keretében választanák ki, amelyben ismét a Hungarikum Alkusz lesz a segítségükre. Nem friss kapcsolat az övék. A fővárosi cég – több más önkormányzati és állami vállalathoz hasonlatosan – évek óta a Hungarikumot kéri fel a közreműködésre. A Mészáros Lőrinc és Keszthelyi Erik birtokolta cég 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban segédkezett a kötelező felelősségbiztosítások megkötésében, míg 2018-ban a fentebb már említett UNIQA vagyonbiztosítási szerződést hozták tető alá. A BKV a Népszava információi szerint igen elégedett a ténykedésével, mivel a Hungarikum révén szinten tudják tartani a biztosítási díjat, holott a piacon jelentős áremelkedés volt az előző években. (Az alkusz a biztosítótól kapja a jutalékát, amelynek mértéke akár 30 százalék is lehet.) A járművek és a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítását a most megszűnő Budapesti Városüzemeltetési Holdingon (BVH) keresztül más közszolgáltató cégekkel közösen kötötték 2017-ben. A Hungarikum már korábban is közvetített nagy fővárosi önkormányzati biztosítási ügyletekben (például az FKF hírhedt csoportos életbiztosítása esetében), de Mészáros tulajdonosként való megjelenése után a főváros valamennyi cége – köztük a BKK és a BKV – teljes járműflottájának casco és kötelezőjét rajta keresztül kötötték meg, mint ahogy segédkezett a BVH cégeinek kombinált vagyon és felelősségbiztosításában is. A két ügylet jóval kétmilliárd fölötti szerződési összeget jelentett. A kombinált vagyon- és felelősségbiztosítás három éves szerződése tavaly járt volna le, de a BVH a Hungarikummal folytatott tárgyalások eredményeként nem írt ki új szerződést, hanem a régi meghosszabbítása mellett döntött. Walter Katalin, a BVH vezérigazgatója a Népszavának akkor részben a 10 százalékos díjcsökkentéssel, részben azzal indokolta a döntést, hogy koronavírus járvány idején nem azt tartotta a legfontosabb feladatnak, hogy új biztosítási közbeszerzést hirdessenek. A pandémia azóta is tart, de a BKV azért nekifutna egy új tendernek.