Kormányinfó: A kormány azt támogatja, hogy minél hamarabb induljanak újra az óvodák és iskolák is

Cikkünk folyamatosan frissül.

A járványhelyzetben továbbra is rendkívüli nehézségekkel szembesül az ország. A beoltottak száma már három millió fölött van, de most félmillióval kevesebb oltóanyagra számíthatunk, ezért a kormány tárgyalásokat folytat, hogy a kieső mennyiséget pótolja – közölte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. – A járványnak nincs más megoldása, mint a védettség, az pedig csak az oltással alakulhat ki – állapította meg. Elmondása szerint eddig 4 213 951-en regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra. Rajtuk kívül oltották be az idősotthonok lakóit és gondozóit, az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozókat. A cél a nyolcmilliós oltottság elérése. A háziorvosok most már teljes regisztrált listát kapnak. Az oltás életkortól és más betegségektől is függ. Vannak területi különbségek, de bíznak a háziorvosok bölcsességében. Leszögezte, hogy nincs különbség a vakcinák hatékonyságát tekintve, amögött elsősorban üzleti érdekek állnak, amikor elterjesztik, hogy az egyik vakcina kevésbé hatásos a többinél. A virológusok szerint hatmilliós, vagyis a lakosság 60 százalékos beoltottság kell az immunitáshoz. Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően bejelentette, hogy ha a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, akkor az újraindítás következő lépcsőfokaként kinyithatnak a vendéglátó teraszok is. Április 19-én hétfőn kinyithatnak az óvodák és az alsó tagozatosok is visszatérhetnek az iskolába. A felső tagozatban azonban marad az otthoni, digitális alapú oktatás, a felsős diákok a középiskolásokkal egy időben, május 10-én térhetnek vissza az iskolába. Gulyás Gergely közölte, hogy ma megjelenik a rendelet a közterületi díjak eltörléséről. Erre indoklása szerint azért volt szükség, mert egyes kerületek tervezték, hogy megemelik ezeket a díjakat. Kijelentette, hogy a bértámogatás az éttermeknek májusban is jár. A Magyar Turisztikai Ügynökség ajánlást készített a vendéglátóhelyiségek járvány alatti működéséhez. Azt mondta, hogy kiderült, hogy az emberek kellő óvatosság mellett a fokozatos nyitás támogatják, beleértve az iskolákat is. A kormány azt támogatja, hogy minél hamarabb induljanak újra az óvodák és iskolák is. A turizmus, vendéglátás szenvedte meg leginkább a szektorok közül a járványt, de a nyitásról még nem hozott konkrét döntést a kormány. Ha a 3,5 milliós beoltottságon túl vagyunk, akkor döntenek a kérdésben. A védettségi igazolványról elmondta, hogy az érvényes, de egyelőre nem társulnak hozzá jogosítványok. A kormány erről is a 3,5 milliós beoltottságnál dönt. Változhat-e a protokoll a Sinopharm és az AstraZeneca vakcinái esetében? Gulyás Gergely a baloldal és az újságírók felelősségéről kezdett beszélni, akik egyes esetekben érdekeket szolgálnak ki, vagy félelmet keltenek. Kijelentette, hogy csak hatékony és biztonságos vakcinát engedélyeztek, és valamennyi rendelkezésre álló hatékony. Semmivel sem kevésbé hatékony a kínai oltóanyag sem a többinél. A budapesti Fudan Egyetemről azt mondta, hogy Karácsony Gergely a főpolgármesteri hivatalát ugródeszkának tekinti. Arról megállapodott a kormány a fővárossal, hogy az atlétikai vb fejében Budapest 50 milliárdos fejlesztéshez jutott. Hangsúlyozta, hogy a Diákváros meg fog épülni, és a korábbi terveknek megfelelően a világ élvonalába tartozó egyetemnek lesz kampusza a fővárosban. Kína megítélésében nem kell feltétlenül egyetérteni, de hogy „a tömeggyilkos kommunista párt” jogutóda a Kínai Kommunista Párt miatt tiltakozik, akkor szerénységet kérnek az ügyben. A lényeget tekintve teljesen mindegy, hogy valaki a Pfizer vagy a Sinopharm vakcináját kapja meg, és a kínai oltóanyagból sem kell harmadik oltás. Több mint félmillióan megkapták már a második kínai oltásukat, és az ő védettségük sem rosszabb, sőt jobb, mint a Pfizerrel oltottakénak. Csak orvosi indokoltság alapján döntenek az oltópontokon az oltásról, a kor és a népegészségügyi állapot határozza meg a sorrendet. Mivel a Janssen teljes egészében kiesett, és az uniós vakcinák is lassabb érkeznek, próbálnak máshonnan szerezni, és tervezett szállítmányokat előrehozni. Milyen vizsgálatokat, beavatkozásokat függesztettek fel országszerte? Gulyás szerint olyat nem függesztettek fel, amely az életvédelemhez tartozik, így onkológiai kezeléseket folytatnak. Vannak szűrővizsgálatok, amelyek késhetnek, de az akut kezelésekre most is sor kerül. A közterületi parkolás addig lesz ingyenes, amíg a járványhelyzet ezt indokolja. A Janssen már megérkezett 28 ezer oltóanyagát a magyar hatóságok is vizsgálják. Ha bármilyen veszélyt jelentenek, akkor nem fogják engedélyezni vele az oltást. A vizsgálatról tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. Nem lát arra reális esélyt a kormány, hogy bárki ne utazhatna azért, mert egyik vagy másik vakcinából kapott. Az uniós szabályozás most alakul, de amit láttak belőle, az azt mondja, hogy vakcinától függetlenül mindenki utazhat majd, akit beoltottak.