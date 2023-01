nepszava.hu;

Svédország;Törökország;Finnország;Stockholm;NATO-tagság;

2023-01-23 21:54:00

A stockholmi koránégetés miatt Erdogan bezárná a NATO-kapuját Svédország előtt

A török elnök egyelőre csak üzente, hogy a skandináv ország ne számítson a támogatásukra.

Svédország nem számíthat arra, hogy Törökország támogassa NATO-tagságát a stockholmi török ​​nagykövetség mellett a hétvégi tiltakozás után, beleértve a Korán egy példányának elégetését is – idézte a Reuters Tayyip Erdogan török elnök szavait, amelyet az ankarai kormány ülése után mondott.

Amint arról a Népszava is beszámolt, szombaton a svéd fővárosban Törökország ellen és mellett, a kurdok mellett és a NATO-csatlakozás ellen is tüntettek. A svéd–dán állampolgár Rasmus Paludan, a Stram Kurs nevű dán szélsőjobboldali párt vezetője egy Koránt is elégetett a török nagykövetség közelében. A tüntetések engedélyezése miatt Törökország lemondta Pal Jonson svéd védelmi miniszter január 27-re tervezett törökországi látogatását.

Az eset azután történt, hogy egy héttel korábban kurd tüntetők egy Recep Tayyip Erdogant jelképező bábut lógattak fel és égettek el Stockholmban. Az ügyben Törökország vizsgálatot indított, és akkor tiltakozásul Andreas Norlen svéd parlamenti elnök ankarai látogatását mondta le.

Svédország és Finnország tavaly jelentkezett a NATO-ba, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, de mind a 30 tagállamnak jóvá kell hagynia kérelmét. Már csak Törökország és Magyarország jóváhagyása hiányzik. Erdogan mostani kijelentésére reagálva Tobias Billstrom svéd külügyminiszter közleményében azt írta, hogy „szeretné pontosan megérteni az elhangzottakat”.