Aláírták Finnország és Svédország NATO-csatlakozási jegyzőkönyvét

2022-07-05 14:14:00

Az atlanti szövetség jelenlegi 30 tagországa hozzákezdhet a ratifikációhoz, de a folyamat végéig még nem lép életbe a védelmi záradék.

A NATO 30 szövetséges tagországa kedden aláírta Finnország és Svédország csatlakozási jegyzőkönyvét, amely lehetővé teszi a két Ország számára, hogy csatlakozzanak az atomfegyverrel rendelkező szövetséghez, amint a szövetséges parlamentek ratifikálják a döntést – adta hírül a Sky News.

Ez a lépés a szövetség legjelentősebb bővítése az 1990-es évek közepe óta, és azt jelenti, hogy Helsinki és Stockholm részt vehet a NATO-találkozókon, és nagyobb hozzáférést kaphat a hírszerzéshez.

Ugyanakkor a most csatlakozókra egyelőre nem vonatkozik az a védelmi záradék, amely szerint egy szövetséges elleni támadás mindenki elleni támadás. Ez a most kezdődő ratifikációs folyamat végén léphet életbe, ami valószínűleg egy évig is eltarthat.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Pekka Haavisto finn és Ann Linde svéd külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján „valóban történelminek” nevezte a csatlakozási folyamatot. Mint mondta, „32 nemzettel az asztal körül még erősebbek leszünk”. Ann Linde Twitteren mindkét ország nevében megköszönte a támogatást, és várják, hogy mielőbb részt vehessenek a kollektív biztonság kidolgozásában.

Just took part in historic NAC meeting where ???????? and ???????? accession protocols were signed by all NATO allies. Thank you for your support! Now the process of ratification by each of the Allies begins. Look forward to working together in ensuring our collective security. #WeAreNATO pic.twitter.com/9VNyBwk0Es