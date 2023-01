MTI-Népszava;

tüntetések;Svédország;Törökország;kurdok;Korán;NATO-csatlakozás;

2023-01-21 21:24:00

Koránt égettek az egyik stockholmi tüntetésen, Törökország kiakadt

Svédországnak ankarai parlamenti jóváhagyására is szüksége van a NATO-csatlakozáshoz.

Törökország ellen és mellett, a kurdok mellett és a NATO-csatlakozás ellen is tüntettek Svédországban, a svéd–dán állampolgár Rasmus Paludan, a Stram Kurs nevű dán szélsőjobboldali párt vezetője pedig egy Koránt is elégetett a török nagykövetség közelében, ami tovább élezte a Stockholm és Ankara közötti feszültséget, pedig Svédországnak a török kormány jóváhagyására is szüksége van a NATO-csatlakozáshoz.

„A lehető leghatározottabban elítéljük a szent könyvünk elleni aljas támadást. (…) Teljességgel elfogadhatatlan, hogy a szólásszabadság jegyében lehetővé tették ezt az iszlámellenes támadást, amely muszlimokat vesz célba, és sérti a szent értékeinket ” – reagált a török külügyminisztérium.

A tárca azután adott ki a közleményt, hogy a török nagykövetség közelében, fémkordonok védelmében és erős rendőri biztosítás mellett Paludan elégette a Korán egyik példányát.

A svéd külügyminiszter az iszlamofób provokációkat visszataszítónak nevezve elhatárolódott a történtektől. „Svédországban messzemenően tiszteletben tartjuk a szólásszabadságot, de ez nem azt jelenti, hogy a svéd kormány vagy én magam osztanám a tüntetésen kinyilvánított nézeteket” – írta Twitter-üzenetében Tobias Billström.

–Ha valaki szerint nem kell a szólásszabadság, máshol kell élni – mondta egyebek között több mint egyórás szónoklatában a gyakorlott Korán-égető Paludan.

A rendőrség pénteken úgy ítélte meg, hogy a svéd alkotmány, valamint a svédországi szólás- és gyülekezési szabadság nem teszi lehetővé a tüntetésnek a közrend nevében történő betiltását. Rasmus Paludan akciójának rendőrségi engedélyében az szerepelt, hogy az iszlám és az ellen tiltakozik, amit ő Recep Tayyip Erdogan török elnöknek a svédországi szólásszabadságba való beavatkozási kísérletének nevez.

Egy másik tüntetést a kurdokkal valós szolidaritás jegyében és Svédország NATO-csatlakozása ellen tiltakozva tartottak szombaton Stockholmban. Törökbarát demonstrálók egy csoportja pedig a török nagykövetség közelében tartott gyűlést. Mindhárom megmozdulást engedélyezte a rendőrség.

A kurdpárti, NATO-csatlakozást ellenző tüntetésen, amelyen a szónokok a "Mi mind PKK vagyunk" feliratú transzparens előtt álltak, több száz kurdbarát és baloldali radikális szimpatizáns vett részt. A svéd NATO-csatlakozás jóváhagyásának feltételeként Ankara az egyebek között Törökországban, Svédországban és az Egyesült Államokban betiltott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) Svédországban élő tagjainak kiadatását követeli.

A rendőrség szerint mindhárom tüntetés békésen zajlott.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a tüntetések engedélyezése miatt Törökország lemondta Pal Jonson svéd védelmi miniszter január 27-re tervezett törökországi látogatását.