Negyedik hete tüntetnek a cseh igazságügyi miniszter ellen, tízezrek vonultak az utcára

Vlagyimir Putyin tavalyi rendeletében előírta, hogy 2024-re a szegénységi szintet a felére kell csökkenteni.

A bevezetett új módszer alapján elvégzett hivatalos statisztikai kimutatás némi csökkenést regisztrált, csakhogy ez nincs összhangban sem a lakosság tapasztalatával, sem ellenzéki források megállapításaival. Ráadásul a szegénységi küszöböt irreálisan alacsony szintre helyezték. A statisztikai hivatal szerint 2018-ban 18,9 millió embernek, tehát a népesség 12,9 százalékának a jövedelme nem érte el a létminimumot, 2017-hez képest ez 400 ezres csökkenést jelent. A hivatal szerint idén is folytatódott ez a tendencia. Jelenleg hivatalosan 14,7 millió szegény embert tartanak számon. Ennek hitelessége már csak azért is megkérdőjelezhető, mivel ugyanez a statisztikai hivatal is elismeri, hogy az év első hónapjaiban felgyorsult az infláció. A számvevőszék elnöke pedig a múlt év végén az orosz gazdaság hosszan tartó stagnálásáról beszélt, amelyhez fogható csak a második világháborút követő években volt tapasztalható. A Közgazdaságtudományi Egyetem és az állami VEB Bank közös tudományos felmérésében arra a megállapításra jutott, hogy az emberek 13 százaléka nem pusztán szegénységben, hanem rendkívüli szegénységben él. A vagyoni egyenlőtlenség riasztó. A lakosság 3 százalékának a birtokában van a befektetések, a készpénz valamivel több mint 89 százaléka. A Forbes magazin is a vagyoni egyenlőtlenségre hívta fel a figyelmet, azt állítva, hogy mintegy 100 orosz milliárdos együttes vagyona nagyobb, mint a lakosság egész bankmegtakarítása. A Novaja Gazeta, amely magát olyan orgánumként jellemzi, mint amelyik nem fél az igazság feltárásától, és csak az olvasóinak akar megfelelni, az utóbbi időben több cikket szentelt a szegénység témájának. Egyik szerzőjük azt állítja, manapság a „jóllakottak” aránya elképesztően alacsony. Csak az állami alkalmazottak érezhetik többé-kevésbé biztonságban magukat. A többiek kis hitelekkel próbálnak túlélni. Még a statisztikai hivatal is elismeri, hogy a lakosságnak több mint a fele még egy sürgős orvosi ellátást sem képes kifizetni. Napvilágot látott az is: az oroszok egyharmadának gondot okoz, hogy cipőt vásároljon. A Novaja Gazeta szerint másfél éve érezhető trend a szegénységbe zuhanás. A fogyasztás visszaesett, az áruk minősége romlott, a választék érezhetően csökkent. Az emberek kevesebbet vásárolnak, azt keresik, ami olcsó, kevesebbet esznek. A VisaSam.ru portál kimutatása szerint a legtöbb szegény a 31 és 55 év közötti nők között található. Őket a középkorú férfiak követik, majd a 16 és 30 év közötti fiatalok, valamint a nyugdíjban lévő nők. Legnagyobb részük a rossz táplálkozás következtében egészségügyi problémákkal küszködik. Különösen nehéz a többgyermekes családok sorsa. Bár az orosz vezetés igyekszik sikeresnek beállítani a szegénység elleni küzdelmet, tudatában van annak, hogy az eddigieknél nagyobb erőfeszítésre van szükség. A Putyin által bejelentett családtámogatási rendszer a nagycsaládosok megsegítését tűzi ki célul, a rászorulók millióinak ígér segítséget, képzési programokkal, munkahelyteremtéssel. Az alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek plusz pénzt juttatnának. A romló gazdasági helyzet és a nemzetközi szankciók miatt azonban kérdéses, sikerül-e megvalósítani a bejelentett intézkedéseket.