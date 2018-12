Több ezren a Kétfarkúak „hálaadó” békemenetén (élő videó)

Elstartolt az este első tüntetése, a „Nemzeti Összkarácsonyi Békemenet”.

19:22 A tömeg eleje tudósítónk szerint most ér a Lánchídhoz. Felhangzik többek között a „Túlórázni szeretnénk”, „Birkák vagyunk”, és a „Chuck Norrist a határra” skandálás is.



19:13 A tömeg az Erzsébet tér felé tart. Eddig hallottuk Kovács Ákostól az Ilyenek voltunk című számot, illetve több „NER-slágert” is. Azonban jelenleg kemény technó szól, de tudósítónk szerint a tömeg „durvulása” ennyiben mutatkozik csak meg.

19:08 Tudósítónk egy brit turistát is felfedezett a most már bőven több ezres tömegben. Richard Parter – miután felvilágosítottuk, hogy miért vannak tüntetések a fővárosban – azt mondta: Angliában így nem nyomhatnának át egy törvényt sem. Richard arra a felvetésünkre, hogy ő is egy külföldi ügynök-e, hangos nevetéssel válaszolt.



19:05 Nem értek egyet a rabszolgatörvénnyel, külön felháborító, ahogy ezt kommunikálják – válaszolta tudósítónknak Ferenci Leó. A fővárosi középiskolás fiú közölte azt is, hogy az érettségi után távozik az országból. Arra a kérdésünkre, hogy akkor minek tüntet, azt mondta: „azért, hogy legyen hová visszajönnöm.”

18:49 Körülbelül 2 ezren lehetnek kint, a hangulat szuper – jelentette tudósítónk, aki kapott egy tízezer forintos bankót is, amelyet Soros György arcképe díszít.

18:40 Sziasztok gyerekek! – köszönt be a Mikulás is, aki állítása szerint túlórázik. Egyébként kicsit csalódott a rendőrökbe, hiszen „török származású, finn migráns vagyok álruhában és simán beengedtek.”



18:38 Elegünk van a húgyszagú, örökké sivalkodó libsi trágyamolekulákból – idézte fel Bayer Zsolt kormánypárti publicista stílusát egy másik felszólaló.



18:32 Köszönjük, hogy pár hét alatt megszűnt a hajléktalanság. Ideje volt – kezdte felszólalását Dada Suzi. Az MKKP elnökségi tagja megköszönte az átfogó és zökkenőmentes médiareformot is, így „végre ugyanazt tudom olvasni minden újságban.” „Köszönjük a külön bíróságokat és a túlórával kapcsolatos törvényeket is. Orbán Viktor tudja mit, miért tesz” – hangsúlyozta.



18:26 Azért jöttünk ma ide, hogy megköszönjük a kormánynak azt a sok mindent, amit idén kaptunk tőlük - így üdvözli a tömeget Kovács Gergő, a Kétfarkúak elnöke.



18:15 A hangszórókból a Fidesz „örökös” indulója, a Listen To Your Heart dübörög.



18:10 Megkezdődött a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által rendezett „Nemzeti Összkarácsonyi Békemenet”, a résztvevők már gyülekeznek a fővárosi Kossuth Lajos téren. Mint az esemény Facebook-oldalán kiemelték, a „hálatüntetésen”, „a Kormány politikája, a politikája, és a politikája mellett” szeretnének kiállni. „Szeretnénk megköszönni azt a sok jót, amit idén kapunk az ország vezetésétől” – jegyezték meg ironikusan, hozzátéve, hogy végre minden héten 8 napot dolgozhatnak, nem kell többet bajlódni a független bíróságokkal és eltűnnek a „bosszantó külföldi egyetemek”.

„Szégyelld magad, János”

A „hálatüntetés” után várhatóan a résztvevők jelentős része csatlakozik az este 8-kor kezdődő, ugyancsak a Kossuth térre hirdetett demonstrációhoz, melyet civilek, szakszervezetek, valamint ellenzéki politikusok és pártok szerveztek a „rabszolgatörvény” néven elhíresült törvénymódosítás elfogadása miatt. Az eseményt eredetileg „Ne írd alá, János!” címmel hirdették meg, ám – figyelembe véve, hogy a köztársasági elnök ebből a szempontból egy nappal megelőzte a tiltakozást – a demonstrációt átkeresztelték „Szégyelld magad, János” névre.

„Ez egy közös ellenzéki tüntetés, tehát civilek, ellenzéki pártok és szakszervezetek közös rendezvénye, ahova mindenkit szeretettel várunk, pártszimpátiától függetlenül”

– hangsúlyozták a szervezők.

A fővároson kívül sem ért véget a tüntetéshullám: Győrben „Tüntetés a Demokráciáért, és séta” címmel hirdettek tiltakozást civilek, Tatabányán pedig 18 órától tartanak közös ellenzéki tiltakozást a rabszolgatörvény miatt. De Kaposváron és Székesfehérváron is demonstrálnak, szombaton pedig például Érden és Gyálon tiltakoznak majd. Külföldön is utcára vonulnak: pénteken Berlinben, Bernben és Bournemouthban is tiltakoznak, míg szombaton egyebek mellett Dublinban, Lisszabonban és Amszterdamban tüntetnek majd. Pénteken Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa és Korózs Lajos, az MSZP parlamenti képviselője közös sajtótájékoztatót tartott. Ezen Tordai azt ígérte: „kiterjesztjük a tüntetést, nemcsak a parlamentben fogunk obstruálni, és ott ütünk, ahol a legjobban fáj”. Jelezte, hogy határozati javaslatokat adnak be az önkormányzatoknak, testületeknek, hogy az önkormányzati cégeknél ne alkalmazzák a törvényt. Korózs pedig azt mondta,

„lehet, hogy jön a karácsony, de biztosak lehetnek benne, hogy január 2-án folytatjuk. Addig is lesznek akciók, amikkel felszínen tartják a gyalázatot, amit Orbánék elkövettek.”

