Áder már szerdán aláírta a különbíróságokról szóló törvényt

Áder János most sem okozott csalódást a kormánynak – jegyzi meg az Amnesty Magyarország. Pedig az elnök másként is dönthetett volna.

Áder János köztársasági már szerda este az úgynevezett rabszolgatörvény és az igazságügyi miniszternek alárendelt közigazgatási bíróságokról szóló törvény kihirdetését – írja a 444.hu , idézve a parlament honlapjára is feltöltött dokumentumot

A döntésről az Amnesty International Magyarország is beszámolt: közleményükben hangsúlyozzák, a köztársasági elnöknek lehetősége lett volna a törvényeket visszaküldeni az Országgyűlésnek, ahogyan azt a Magyar Helsinki Bizottság és az Amnesty Magyarország közösen kérte tőle, vagy normakontrollra megküldeni az Alkotmánybíróságnak, azonban Áder János láthatóan nem talált semmi kifogásolnivalót egyik törvényben sem, annak ellenére, hogy független hazai és nemzetközi szervezetek számos problémára hívták fel a figyelmet.

"Több tízezer ember tüntet több mint egy hete Budapest és a vidéki városok utcáin a kormánynak alárendelt közigazgatási bíróságok, a propagandává silányított közmédia és rabszolgatörvény ellen.” – mondta a döntés apropóján Vig Dávid, a szervezet igazgatója – “Nem meglepő, de nagyon szomorú látni, hogy az elvileg a nemzet egységét megtestesítő és az állam demokratikus működése felett őrködő köztársasági elnöknek semmilyen kifogása nincs például egy olyan törvény ellen, amely alapján bírók kinevezésébe közvetlenül beleszólhat a kormány. Ez komolyan sérti a hatalommegosztás Alaptörvényben is rögzített elvét.”

Kiszolgáltatott bírók, kormányzati ellenőrzés

Mint a jogvédő szervezet figyelmeztet rá, az új közigazgatási bírósági rendszerben az igazságügyi miniszternek egy sor olyan jogköre lesz, amely a kiszolgáltatottabbakká teszi a bírókat a miniszternek. A bíróságok költségvetésének összeállítása miniszteri hatáskör lesz, a közigazgatási törvényszékek elnökei felett munkáltatói jogköröket is gyakorol majd, illetve a bíróságok létszámát is a miniszter határozza meg, és a bíróságok elnökeit is ő nevezi ki. Trócsányi László hatásköreinek gyakorlását az Országos Közigazgatási Bírói Tanács fogja figyelemmel kísérni, atanács jogkörei azonban a jelenlegi Országos Bírói Tanácsénál is gyengébbek lesznek, így ezeken a területeken nem lesz valódi lehetősége a miniszter munkájának ellenőrzésére. A valódi társadalmi egyeztetés nélkül, a jogalkotásra vonatkozó szabályok megsértésével megalkotott jogszabály nem szolgálja az igazságszolgáltatás hatékonyságának a növelését. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter a törvényjavaslatról kikérte ugyan a Velencei Bizottság véleményét, de az Országgyűlés a véleményt nem várta be -teszi hozzá az Amnesty.

Mindenütt kiverte a biztosítékot