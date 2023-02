Á. Z.;

tárgyalás;Orbán Viktor;pedofília;Pintér Sándor;

2023-02-24 21:29:00

Orbán Viktort felháborította a 15 éves szeretőjével dicsekvő pedagógiai asszisztens ügye, beszélt róla Pintér Sándorral

A miniszterelnök már az évértékelő beszédében egyre szigorúbb törvényeket ígért.

„A történtek szülőként mélyen megráztak és felháborítottak. Politikusként az a feladatom, hogy mindent megtegyek azért, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő” – jelentette be egy péntek esti Instagram-posztban Orbán Viktor, hogy a 15 éves szeretőjével dicsekvő pedagógiai asszisztens ügyéről tárgyalt Pintér Sándor belügyminiszterrel is.

Másfél hete a Blikk nyomán írtuk meg, hogy az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából elbocsátották B. Zsoltot, azt a pedagógiai asszisztenst, aki a Facebook-oldalára feltöltött videóiban dicsekedett azzal, hogy van egy 15 éves szeretője. Az illető diák nem ugyanabba az iskolába jár, ahol a 39 éves férfi dolgozott. A tankerület jelezte, tiszteletben tartja a szexuális orientációját, de a nyilvánosságra került videó miatt nem maradhat a gyerekek közelében

A miniszterelnök most azt írta, politikusként feladata, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő, ezért tárgyalt a kabinetjében most az oktatásért is felelős Pintér Sándorral, mondván, gyermekeink védelme az első.

Az ügy kapcsán az évértékelő beszédében Orbán Viktor már egyre szigorodó fellépést ígért a pedofília ellen. Akkor azt állította, hogy Magyarországnak kell rendelkeznie a világ legszigorúbb gyermekvédelmi törvényével, amiért már tettek és még tesznek lépéseket.

Bár a mostani nyilvánvalóan nem ilyen eset, az Orbán-kormány politikusai szeretik összemosni a pedofíliát a homoszexualitással, a gyermekvédelem kifejezést pedig kvázi fegyverként használják az Európai Unióval folytatott vitákban. Ennek oka az a politikai oldaltól függően pedofiltörvényként vagy gyermekvédelmi törvényként ismert homofób törvénycsomag, amelyik miatt az Európai Bizottság pert is indított Magyarország ellen.