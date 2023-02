nepszava.hu;

homoszexuális;közoktatás;általános iskola;

2023-02-13 19:14:00

Kirúgták a 39 éves budapesti pedagógiai asszisztenst, aki azzal büszkélkedett, hogy egy 15 éves fiúval van viszonya

A tankerület jelezte, ugyan tiszteletben tartja a másságot, ám a férfi nem maradhat a gyerekek közelében.

Szinte büszkén hirdette közösségi oldalaira feltöltött videóiban az a 39 éves iskolában dolgozó férfi, hogy egy 15 éves fiúval van viszonya, mivel az ő beleegyezésével létesítettek kapcsolatot - írja a Blikk.

Az illető az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozott.

A lapnak a szülők képviselői azt mondták, noha a diák nem az iskolába jár, akkor sem tartják helytállónak mindezt, mivel a gyerekek is látták ezt a videót. Azt hangsúlyozták, nem a mássággal van bajuk, hanem hogy a férfi minderre büszke. B. Zsolt a közösségi oldalakon többször is jelezte, mássága miatt már konfliktusba került az iskola vezetésével, ám az egyik szakszervezet nyomására visszakerült a Krúdyba.

„Többször is úgy hivatkozott rám B. Zsolt, mint aki segített neki az ügyeiben, valójában csak jogsegélyt kért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetétől, munkaügyi vitában” - mondta a Nagy Erzsébet, az érdekképviselet ügyvivője. Hozzátette, nem tudtak róla, hogy a férfi egy 15 éves diákkal van kapcsolatban. „Ez döbbenet a számunkra is, akkor is, ha az a diák nem abba az iskolába jár, ahol B. Zsolt tanít. S mivel valótlanságot állítva velünk takarózott ebben a minden pedagógus által elitélendő ügyben, feljelentést teszünk B. Zsolttal szemben a jó hírnév megsértése miatt.”

A férfi egyébként nem tartja magát pedofilnak, s a Blikk megkeresésére már azt állította, hogy csak viccelt a videóiban. Tamás Ilona Zsuzsanna az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetője a lapnak azt mondta, B. Zsolt hiába állítja be magát tanárnak, a Krúdyban pedagógiai asszisztensként dolgozott 2022 májusa óta. Tanításhoz nem volt joga, még a helyettesítéshez sem. Tanórákon kívüli tevékenységet végzett, klubokat vezetett, filmet forgatott a gyerekekkel.