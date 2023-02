Fekete Norbert;Ágoston Zoltán;Patthy Loránd;

2023-02-18 15:11:00

Orbán Viktor: 2023 lesz a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta – Évértékelő beszéd percről percre

A miniszterelnök szerint le kell győzni az orosz-ukrán háború és az infláció veszélyét. Az élelmiszerárstop addig marad, amíg az infláció nem kezd csökkenni.

A baj nem szól előre, ránk töri az ajtót – kezdte hagyományos évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök szombat délután 15 órakor a Várkert Bazárban. Méltatta a törökországi földrengés utáni mentésben résztvevő magyar egységeket, akik képviselőt meg is hívta és meg is tapsoltatta a beszéde előtt Emlékeztetett, Törökországba 167 fős magyar kontingens utazott el, 35 embert mentettek ki.

A kérdés – jelezte a miniszterelnök –, hogy az európai életben végbemenő hatalmas változások vajon elveszik, vagy meghozzák-e a magyar életkedvet. A változások új kérdéseket szegeznek a mellkasunknak, a 2023-as év sikere ezeken múlik – mondta.

Orbán Viktor a 2010-ben elzavart „vadkeleti szocializmus” után ismertette a kabinetje elmúlt 12 évének az állítólagos sikereit, majd jelezte: „ha nem is halált, de Brüsszelt megvető bátorsággal” építették újjá Magyarországot- Állítása szerint fáradságos tíz év volt, de megérte. A Fidesz most is megkapta a kétharmadot, pedig a magyarázata szerint az összefogott baloldal, az EU ls Soros György négymilliárd dollárral támogatta az ellenzéket.

A miniszterelnök ezután egy hasonlattal érzékeltette a konfliktust Sergio Leone világhírű westernjének, a Volt egyszer egy Vadnyugatnak a nyitójelenetével, amelyben a harmonikás főhőst három marcona alak várja. – Hol van Frank? – kérdezi a főhős. – Frank nem jött el – válaszolja az egyik. – Hoztatok nekem lovat? – kérdezi a főhős, mire a másik három felnevet. – Így is lesz két felesleges – vágja rá a főhős. Orbán Viktor ehhez egy poénnal azt fűzte hozzá, hogy „a magyar Frank” vagyis Gyurcsány Ferenc most gyűjti be a gazdátlan lovakat.

Azóta, hogy a Nyugat a szankciókkal belépett a háborúba, mindent újra kellett gondolnunk – magyarázta ezután Orbán Viktor, hozzátéve, újra kellett vizsgálni az összes, 2010-ben kitűzött célt, ezekről szerinte nem kell lemondani, csak az eszközökön kell változtatni. – Továbbra is barátokat akarunk szerezni, nem ellenségeket – mondta az Európai Unióban rendre ellenséget kereső kormányfő. A Vodafone NER-kézbe történő felvásárlásáról azt állította, „visszamagyarosítjuk” az infokommunikációs területet. Orbán Viktor azt is ígérte, „feltámasztják” a magyar élelmiszeripart, a magyar mezőgazdaságot a termelői modellről a feldolgozóira állítják át, ezt követően pedig hosszan a nehézipari- és energiatermelésről beszélt.

2023 lesz a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta – jelentette ki ezután a miniszterelnök. aki szerint az EU-ban és a NATO-ban Magyarországon kívül mindenki háborúpárti. Az orosz-ukrán háborúban szerinte nem jó és a gonosz harca zajlik, hanem két szláv népé. Orbán Viktor elismerte Ukrajna jogát az önvédelemre, de szerinte azzal Ukrajna érdekét helyeznénk előtérbe, ha a humanitárius segítségen kívül mást is nyújtanánk.

Azt akarjuk, hogy Oroszország ne jelentsen veszélyt, legyen egy szuverén Ukrajna, szerintünk ezt nem háborúval, hanem azonnali tűzszünettel és tárgyalásokkal lehet elérni.

– Értjük, hogy az ukránok megpróbálták elhitetni Európával, hogy Oroszország nem állna meg az Atlanti-óceánig, de a magyarok ezt nem veszik be – fogalmazott a magyarokat ismét saját magával azonosító miniszterelnök, miután megindokolta, miért nem szankcionálják az ex-KGB-ügynök Kirill pátriárkát. – Életeket csak tűzszünettel lehet megmenteni – magyarázta.

A NATO-tagság Magyarország számára létfontosságú, de a NATO védelmi szövetség és nem háborús szövetség, a közös védekezésen túl semmilyen kötelezettséget nem jelent. A tagállamok nem is várhatják el egymástól, hogy közösen támadjanak meg egy harmadik országot.– Brüsszeliták még nem haltak meg a háborúban, magyarok már igen – mondta, hozzátéve, a kárpátaljai magyarság nem ezt érdemli, több tiszteletet neki Munkácson, Kijevben és Brüsszelben,

Szerinte az Európai Unió egyelőre közvetett háborúban áll, de alvajáróként belesodródik az orosz-ukrán konfliktusba. Sisakok küldésével kezdődött a nyugati segítségnyújtás, most harci járműveknél tart, de van szó vadászrepülőgépekről és lesz békefenntartókról. Ezután hosszasan fejtegette az általa kívánatosnak tartott irányt, amely minden alkalommal szemet hunyt az orosz agresszió felett - szerinte legalábbis az volt a helyes irány, amit a 2008-as grúziai agresszió és a Krím 2014-es elcsatolásakor tanúsított a nyugat.

A kormányfő megismételte, hogy a kabinetje a Vatikánnal lenne egy platformon az orosz-ukrán háború ügyében, amelynek kapcsán Orbán Viktor kitért a magyar-amerikai konfliktusra is. Szerinte Joe Bidennel a humor jött a Fehér Házban, az amerikai elnök egy „présembert”, David Pressman nagykövetet küldte Magyarországra, hogy „préselje bele” Magyarországot a háborúba. Ezt egyébként nem is egy, hanem két roppant eredeti, de inkább csak rendkívül kínos szóviccel is sikerült megvilágítania, , „jóbarátnak" nevezve André Goodfriendet, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét évekkel ezelőtt vezető ügyvivőt és „présembernek” David Pressmant. Ő egyébként azt várja – fűzte hozzá –, hogy Joe Biden után 2024-ben republikánusok „duzzadó izmokkal” térnek vissza.

Orbán Viktor ezután rátért a megszokott kormányzati elméletre a brüsszeli „szankciós inflációról”, valamint arról, hogy ezek a büntetőintézkedések szerinte nem okoznak gondot Oroszországnak.

A miniszterelnök szerint az EU-tagországok kellene ellenőrizniük Brüsszelt és nem nem Brüsszelnek az EU-tagországokat. Ő abban bízik, hogy ez a 2024-es európai parlamenti választások után így is lesz.

– mondta Orbán Viktor, nem említve, hogy az élelmiszerárstop éppen serkenti azt. Orbán Viktor „vármegyebérlet” bevezetéséről is beszélt, majd rátért arra, hogy a „fanyalgók” bírálatai ellenére mekkora sikerei vannak a magyar gazdaságnak. Elismételte azt az ígéretét, miszerint év végére az infláció egyszámjegyű lesz.

A miniszterelnök végezetül kitért a kabinet által gyermekvédelminek tartott törvényre is, majd úgy csinált, mintha az Európai Unió a pedofilok elleni fellépés miatt bírálná az Orbán-kormányt, és ismét összemosta a pedofíliát a homoszexualitás kérdésével. Azt mondta, Magyarországnak kell rendelkeznie a világ legszigorúbb gyermekvédelmi törvényével, amiért már tettek és még tesznek lépéseket.

– Hajrá Magyarország, hajrá, magyarok – fejezte be a beszédét ezután.

Bár a miniszterelnöknek finoman szólva volt miről beszélnie – 2022. február 24-én a három héttel korábbi moszkvai „békemissziója” ellenére kitört az orosz-ukrán háború, április 3-án a Fidesz újra kétharmaddal nyert, az év őszére pedig a hatalmas tüntetéssorozat és a száguldó infláció vetett árnyékot –, úgy tűnik, a beszéd előtt Orbán Viktort már csak az izgatta, milyen nyakkendőt vegyen fel.

Ami a rendőri készültéget illeti, a Váralagútban rengeteg rendőrautó állt, a meghívottakat hosszú kordonsorok között engedték be az épületbe, és még térfigyelő kamerákat is felszereltek, csak azt nehéz eldönteni, hogy az érkező fideszes elit biztonságáért vagy azért, hogy korrupción érjék őket. A fideszes elit egyébként fel is vonult Rákay Philiptől Demeter Szilárdon és Szőllősi Györgyön át Kovács Zoltánig és a tárcavezetőkig, a hivatali autók mellett – írta munkatársunk, Fekete Norbert a helyszínről – rengeteg több tízmillió forint értékű luxusautót és -terepjárót lehetett látni.