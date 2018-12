Kivételt tesz Budapesttel José Carreras

Sting jövőre ismét eljön a magyar fővárosba. A néhány hete a Hősök terén Shaggyvel közös koncertje után 2019. július 2-án szólóprodukcióval lép színpadra a Papp László Budapest Sportarénában - írta az MTI.

A brit világsztár My Songs című európai turnéja keretében legnépszerűbb dalait fogja előadni. A műsor felöleli szólókarrierjét és a Police együttessel készített lemezeit is - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A 67 éves, tizenhétszeres Grammy-díjas énekes, dalszerző és kísérőzenekara Budapesten is elő fogja adni mások mellett az Englishman In New Yorkot, a Fields Of Goldot, a Shape of My Heartot, az Every Breath You Take-et, a Roxanne-t vagy a Message In A Bottle-t.

Sting (eredeti nevén Gordon Sumner) eddig tizenkét szólemezt készített. Legutóbb a jamaicai-amerikai reggae előadóval, Shaggyvel készített közös albumot: az idén megjelent 44/876 című anyag két főszereplője lépett fel nemrég, november 13-én a Hősök terén tartott ingyenes koncerten, amelyet a Hatoslottó 30. születésnapja alkalmából szervezett a Szerencsejáték Zrt.

Változatos és rendkívül sikeres karrierje során elképesztő mennyiségű slágerlistás dalt, számtalan elismerést és mintegy 100 millió eladott lemezt produkált. Az újhullám egyik meghatározó zenekarának, a Police-nak 1977 és 1983 között volt énekese és basszusgitárosa, társa Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos volt. Sting 1984-től dolgozik szólóban.

Az énekes jövő júliusban tizenegyedik alkalommal fog Budapesten játszani. Első magyarországi koncertje 1988-ban az Amnesty International turnéja során volt, amikor Peter Gabriellel, Bruce Springsteennel és Tracy Chapmannel a Népstadionban lépett fel. 2004-ben 250 ezer ember előtt zenélt az ingyenes Kapcsolat koncerten a fővárosi Felvonulási téren.