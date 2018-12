Határt torlaszolnak el a rabszolgatörvény ellen protestálók

Hideg van a szlovák határon, de kitartanak a polgári engedetlenségi akció résztvevői.

Rövid idő alatt hosszú kocsisor alakult ki a magyar–szlovák határon, Bánréve határátkelőhelynél, ahol 14 óra óta polgári engedetlenség keretében előre be nem jelentett félpályás útlezárást tartanak szakszervezetek és ellenzéki pártok aktivistái. Az akció szervezője, Komjáthi Imre a helyszínről közvetített videó üzenetében kijelentette: a kormány a munka világát érintő, a dolgozókra nézve kifejezetten hátrányos törvények, köztük a rabszolgatörvény elfogadásával átlépett egy határt. Az MSZP alelnöke arra biztatta a ma még otthon ülő alkalmazottakat, hogy ne féljenek, kezdjenek mindenhol békés megmozdulásokat, ami az egyre erősödő tiltakozó akciókat támogatja, mert „nyílt diktatúrában az ellenállás kötelesség”. Komjáthi a borsodi térség jó ismerője, maga is edelényi lakos, a várhatóan holnap délután 3-ig tartó megmozdulásban pedig részt vesznek a Momentum, az LMP, a DK és például a kazincbarcikai vegyész szakszervezet aktivistái is. A merce.hu oldalról elérhető üzenet gyalázatosnak nevezi az Orbán-kormány tevékenységét a múlt heti parlamenti szavazás idején és most az ellenzéki képviselőkkel szemben az MTVA székházánál is. A szocialista vezető elmondása szerint példát akar mutatni az embereknek, hogy találjanak ki figyelemfelkeltő, de békés akciókat maguk is. – Csináljunk együtt egy szebb és jobb országot – biztatja az érdeklődőket Komjáthi Imre a szlovák–magyar határról.