A köztévé székházánál folytatódott a napok óta tartó ellenzéki tüntetés - galéria

Már hétvégén bőven 0 fok fölé melegedhet napközben a levegő, valószínűleg csak eső eshet szenteste.

Bár még van jó pár nap karácsonyig, egyre inkább úgy tűnik, hogy hétvégétől enyhül az idő és kiszorulnak a fagyok az országból, így a most lehullott hó nagy része elolvadhat az ünnepekre – írja az Időkép . A magasban a nyugatira, délnyugatira forduló áramlással enyhe, több alkalommal nedves levegő áramlik fölénk. Úgy tűnik, sokfelé élénk, erős nyugati-délnyugati szél támad, mely jelentősen mértékben hozzájárul majd az enyhüléshez. Az előrejelzés szerint tehát egyre csekélyebb az esélye a fehér karácsonynak. Már hétvégén, valamint szenteste napján is bőven 0 fok fölé melegedhet napközben a levegő, és az éjszakai fagyok is kevésbé lesznek jellemzőek. A csapadék is egyre inkább folyékony halmazállapotban érkezhet, így ha fog is esni valami szenteste, az nagy valószínűséggel eső lesz.