Ombudsman: rakjanak rendet a patalomi szociális otthonban!

Visszafertőzöttségről, létszámhiányról, elzárt gondozottakról esik szó a jelentésben.

Több hiányosságot is feltárt a Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon patalomi telephelyének működésével kapcsolatban az alapvető jogok biztosa. Az ombudsman segítségét az otthon egyik korábbi gondozottjának hozzátartozója kérte, aki látogatásai során nagyon rossz körülményeket tapasztalt. Gyógyszerhiány, kosz, rühfertőzések, képzetlen ápolók, goromba, megalázó bánásmód – egyebek mellett ezekről lehetett olvasni a panaszos beadványában. Megírta azt is: idős hozzátartozóját több alkalommal kellett kórházba szállítani, ahova mindig kiszáradt, alultáplált, legyengült állapotban került. Állítása szerint az intézmény demens részlege teljesen el van zárva, nem tudják, „mi zajlik a nagy fehér ajtó mögött, csak az ordítást hallják”. Az ombudsmani jelentés idézi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) idei vizsgálatának eredményeit, melyek szerint a higiénia valóban kifogásolható, így a fürdőszobák, a gyógyszeres szekrények, a tálaló konyha tisztasága, a veszélyes hulladék tárolása és kezelése is. A gondozottak fürdetésének gyakorisága egyáltalán nem felelt meg a szakmai elvárásoknak, vannak, akiknek saját fogkeféjük sem volt. Több gondozott esetében valóban előfordult rühesség, volt, aki többször visszafertőződött. Szabad levegőre is csak heti 1-2 alkalommal, fél órára mehettek ki. A demens gondozottak részlegét számkódos ajtóval zárták el az intézmény többi részétől. A vizsgálat időpontjában a szakdolgozói létszám a minimumfeltételeknek sem felelt meg, ennek ellenére gyakran az ápolóknak kellett takarítani, mosogatni is, elvonva az időt a lakók ellátásától. A gondozóknak olyan feladatokat (például felfekvéses betegek kezelése) is el kellett látniuk, amelyekhez nem volt meg a megfelelő egészségügyi végzettségük. A gondozási dokumentáció hiányos, pontatlan, nem lehet visszakövetni a gondozottak állapotváltozását. A hatóság összefoglalóan azt állapította meg, az ápolási, gondozási körülmények nem felelnek meg a szakmai szabályoknak, a biztonságos gondozás és ápolás feltételei nem biztosítottak. Az ombudsman kérte a helyzet rendezését az intézményvezetőtől, a fenntartó SZGYF-től és az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A patalomi szociális otthonról lapunk több alkalommal is beszámolt. Legutóbb arról adtunk hírt: a vizsgálatok után leváltották a korábbi telephelyvezetőt. Helyére az egyik korábbi vezetőt, Varga Zoltánt hívták vissza, akitől a dolgozók és a gondozottak is a körülmények javulását várják.