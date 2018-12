Mínusz 10 foknál is hidegebb lehet szerdán, marad a sűrű köd

Hat megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Hószállingózás és ónos szitálás jöhet.

Szerdán egyre enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, melynek hatására több helyen köd képződik – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. Túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet. A ködös tájakon hószállingózás, ónos szitálás is előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkül meg a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -9 fok között várható, de a kevésbé felhős vidékeken -10 foknál hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet +2 és -3 fok között alakul. A tartós, sűrű köd veszélye miatt Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé párás, főként északkeleten helyenként tartósan ködös lehet a levegő. Szórványosan várható csapadék: északkeleten, északon havazás, hószállingózás, máshol havas eső, ónos eső, fagyott eső, délnyugaton, nyugaton pedig eső is lehet. A délkeleti, déli szél a Dunántúl északi felén megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és -8, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet +1 és -4 fok között alakul.

Pénteken főleg a Dunántúlon kisebb körzetekben átmenetileg felszakadozik majd a felhőzet. Szórványosan várható csapadék: északkeleten, északon hó, máshol eső, ónos eső, fagyott eső lehet. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és -7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +5 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton pedig melegebb.

Szombaton erősen felhős idő várható, és szórványosan valószínű csapadék: többnyire eső érkezik, de északkeleten havas eső, havazás, ónos eső is lehet. A délnyugati szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb.

Vasárnap többnyire erősen felhős idő várható. Elszórtan alakul ki eső, főként északkeleten néhol havas eső. A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű.