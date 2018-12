Olcsóbb a gázolaj

A karácsonyi ajándékok csomagolásának komoly hagyományai vannak a világban – így Magyarországon is –, a szezonális ünnepi vásárokban például az egyik legnépszerűbb árucikk a csomagolópapír. Az ünnepi csomagolás tradíciója azonban nem fenntartható – ezt a fejenként évi 95 kg papírhulladék is bizonyítja. A csomagolópapírok többsége csak egyszeri használatra alkalmas, de legfeljebb egy alkalommal újrahasznosítható, mielőtt a kukában végzi. A csomagolópapírok újrafeldolgozása több szempontból is problémás, mivel az olcsó, vékony papír rostjai miatt eleve kevéssé alkalmas rá, ráadásul a szervetlen eredetű festékanyagok és a műanyagrészecskék miatt a bomlásuk is nagyon lassú folyamat. A magyarok az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés adatai szerint évente fejenként mintegy 95 kilogramm papírhulladékot termelnek, amelynek felét a csomagolóanyagok – főleg a vásárolt termékek borítása és a karácsonyi díszpapírok – teszik ki. Az internetes kereskedelem fejlődése ezt a számot valószínűleg tovább növelheti, hiszen a házhoz szállítás a bolti értékesítéshez képest általában több csomagolóanyagot igényel. Decemberben pedig kiugróan, mintegy 10-15 százalékkal is megnőhet az átlagos papírfogyasztás, míg az újrahasznosítási ráta alig éri el a 65 százalékot. Egy tonna papír előállításához körülbelül 6 felnőtt méretű fa feldolgozására van szükség, így karácsonykor nem csak a díszítésre szánt fenyőfák esnek az ünneplés áldozatául. Nem csoda tehát, hogy egyre többen szorgalmazzák a csomagolásmentes ünnepeket. „Akinek mégis fontos a csomagolás hagyománya, használjon inkább 100 százalékban újrahasznosított papírt, mellőzze a műanyagszalagok használatát és természetes anyagokkal, például raffiával kösse át a pakkot. Ma már megszámlálhatatlan fenntartható csomagolással kapcsolatos ötletet, DIY videót találhatunk az interneten, amely nemcsak egy jó program lehet, de környezetbaráttá is teheti az ünnepeket” – mondta Miklós Zsolt, a Rondo Hullámkartongyártó Kft. ügyvezető igazgatója. A tapasztalatok szerint egy ajándék legfeljebb néhány napot tölt a csomagolópapírban, de az sem ritka, hogy csak 1-2 órát, miközben az ünnepek alatt megnövekedett szemétmennyiség jelentős része nem jut el a hulladéktároló telepekre, hanem a természetnek okoz közvetlen kárt. „A szelektív hulladékgyűjtés az ünnepek alatt még fontosabbá válik, hiszen a karácsonykor felgyülemlett kartonok, dobozok, papírok és üvegek összegyűjtésével és megfelelő elhelyezésével elősegítjük az újrafeldolgozást, és megakadályozzuk a felesleges hulladék termelését” – tette hozzá az ügyvezető.