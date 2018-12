"Sztrájk!" - Írta a Kossuth téri zászlórúdra, gyorsított eljárásban állhat bíróság elé

Nem tartott be értesítési határidőket, és szabálytalanul, egyoldalún módosított előfizetői szerződéseket a telekommunikációs mamut a médiahatóság szerint. Az NMHH bírságolt, a Magyar Telekom fellebbezésre készül.

A Magyar Telekom analógról digitális technológiára váltotta helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatását idén áprilisban, az előfizetők tájékoztatásában azonban jogsértéseket állapított meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), amiért 51,5 millió forintra bírságolta a szolgáltatót és annak vezérigazgatóját. Az NMHH szerdai MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a cég a technológiaváltáskor az előfizetők tájékoztatása során - egyebek közt - nem tartotta be az értesítési időkre vonatkozó szabályokat, és a határozott időre kötött szerződéseket egyoldalúan módosította.

A Telekom a még 2013-ban megkezdett hálózatfejlesztéseinek utolsó fázisában, 2018. április 10-ével vezette ki a helyhez kötött műsorterjesztés szolgáltatásai közül az analóg műsorterjesztést, helyette digitális technológiát, bizonyos helyeken pedig a digitális kábeltelevízió szolgáltatás helyett IPTV szolgáltatást vezetett be. A technológiaváltás összesen 14 194 előfizetőt érintett, közülük számos előfizetőt a szolgáltató jogszerűtlen módon tájékoztatott, még ha egyébként a technológiai korszerűsítés a minőségi televíziózás élményének növeléséhez is vezetett - írta az NMHH.

Az átállás során a Telekom 8698 előfizetőnek küldött ki szerződésfelmondó levelet rögzített felmondási idővel. A felmondásra minimum 60 napos határidőt kellett volna biztosítania, ami az NMHH vizsgálata szerint az előfizetők nagy részénél nem teljesült. Az eljárás ugyancsak feltárta, hogy a szolgáltató azoknál az előfizetőknél, akiknél azt a körülmények lehetővé tették, az analóg kábeltelevízió szolgáltatás helyett digitális kábeltelevízió szolgáltatásra váltott, ez a technológiaváltás pedig előfizetői szerződések módosításával járt, összesen 5496 esetben. A szolgáltató ugyanakkor sem a harmincnapos értesítési határidőt, sem pedig az értesítés kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírásokat nem tartotta be. A csomagba foglalt szolgáltatásoknál és a hűségidős szerződéseknél a kábeltelevízió szolgáltatás felmondása a megmaradó szolgáltatások alapvető szerződéses feltételeit és díjait is érintette az előfizetők kedvezményeinek csökkenésével, ami tehát díjemelést eredményezett. Határozott idejű előfizetői szerződést a törvény szerint a szolgáltató csak akkor módosíthatna egyoldalúan, ha a módosításra jogszabályváltozás vagy hatósági döntés kötelezi, esetleg az előfizető számára előnyös lenne. A hatóság azonban megállapította, hogy a Telekom jogsértően módosította az érintett előfizetői szerződéseket. A hatóság a feltárt jogsértések alapján felszólította a Telekomot a jogkövető magatartásra, és a céget 50 millió forintos, vezérigazgatóját pedig másfél millió forintos bírsággal sújtotta. Az elsőfokú döntéssel szemben a szolgáltató jogorvoslattal élhet - írták.

Minden az ügyfelek érdekében történt?

A Magyar Telekom az MTI-vel azt közölte, hogy vizsgálja az NMHH határozatát és megfontolja a határozattal szembeni fellebbezést. A cég szerint ők ügyfeleik érdekében korszerűsítették a hálózatot, és az analóg kábeltelevíziós szolgáltatás helyett korszerű IPTV szolgáltatást vezetettek be, mely - ahogy azt az NMHH is hangsúlyozza - jobb minőségű televíziózási élményt (több csatorna, HD minőség és on-demand TV) biztosít az ügyfelek számára. Az átállásra műszaki szempontból is szükség volt, mivel az analóg tévéjelek érzékenyek a zavartatásra, és számos külső rádiójel fokozottan gyengíthette volna a hagyományos tévézés minőségét. Az ügyfelek részére nyújtott TV szolgáltatás folyamatos volt az átállás időszakában is.