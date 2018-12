Belpolitikai válság Belgiumban

Várhatóan Charles Michel marad a németalföldi állam miniszterelnöke a következő, jövő májusban esedékes parlamenti választásig.

Bár Charles Michel belga miniszterelnök kedden felajánlotta lemondását, Fülöp belga király nem fogadta el azt azonnal, hanem konzultációkat kezdett a pártokkal. Az uralkodó várhatóan ismét Michelt bízza meg a kabinet életre hívásával. Sok ok valóban nincs a nagyobb belpolitikai változásokra. Elsősorban azért, mert Belgium nem arról híres, hogy gyorsan alakítanák meg az új kormányokat. 2011-ben például mintegy másfél évig (egész pontosan 541 napig) tartó próbálkozásokat követően jöhetett létre hivatalosan is Elio Di Rupo új kabinetje. Most ennyi idő már csak azért sincs, mivel jövő év májusában eleve új választást rendeznek az országban, így a leglogikusabb döntés az, hogy addig is Michel vigye az ország ügyeit. Michel azt követően jelentette be lemondási szándékát, hogy a szociáldemokraták bejelentették, a Zöldek támogatásával bizalmatlansági indítványt kívánnak benyújtani a kabinettel szemben. Így próbálják meg rábírni a miniszterelnököt a politikai változásokra. Valójában persze nem a szociáldemokraták indítványa miatt volt kénytelen megtenni ezt a lépést a miniszterelnök. Tíz nappal korábban a nacionalista N-VA párt, a flamand északi országrész legnépszerűbb tömörülése hátat fordított a kormánynak amiatt, mert a miniszterelnök el akart utazni a marokkói Marrakesbe, hogy aláírja az ENSZ menekültügyi megállapodását. Ez azonban elfogadhatatlan volt a bevándorlásellenes párt számára. Sokatmondó, hogy a populista politikai erő már a kormányválság kitörése után együtt mutatkozott egy a flamand parlamentben tartott rendezvényen Donald Trump amerikai korábbi főideológusával, a bevándorlásellenes európai koalíció létrehozásán ügyködő Steve Bannonnal és Marine Le Pennel, a francia jobboldali radikális Nemzeti Gyűlés elnökével.

Michel a válságot követően bejelentette, kisebbségi kormány élén folytatja. Csakhogy az általa irányított liberális reformmozgalom, a Mouvement Réformateur (MR) a flamand liberális VLD-vel, a kereszténydemokrata CD&V-vel a 150 tagú parlamentben mindössze 52 képviselői helyet mondhat magáénak. Michel azonban elutasította az előrehozott választások megtartásának ötletét, ennek amiatt sem lenne sok értelme, mert legfeljebb két hónappal az eredeti időpont előtt rendezhetnék meg. Az ENSZ menekültügyi paktumát múlt héten a marokkói városban fogadta el a világ több mint 160 országa. Első ízben fogalmaztak meg átfogó intézkedéseket arra, miként működjenek együtt a világ államai a menekültkérdésben. Bár nem kötelező érvényű megállapodásról volt szó, több állam, így a magyar kabinet, nem látta el kézjegyével arra hivatkozva, hogy az a nemzeti szuverenitást sérti. Múlt hétvégén a belga fővárosban, Brüsszelben néhány ezren tüntettek a menekültügyi megállapodás ellen. A rendőrség szerint 5500-an harsogták, „indítsunk menetet Marrakes ellen”.