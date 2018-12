Kormányellenes tüntetésről írt volna, de már nem érhette el a szerkesztőségi rendszert

Tudósítani akart a keddi, kaposvári tüntetésről a fiatal kaposvári újságíró, ezért megvonták az adminjogát az egyik kaposvári médiumnál. Lapunknak nyilatkozva arról beszélt, nem is a főnökei, hanem a városháza sajtósa vette el a hozzáférését. A szerkesztőség cáfolja, hogy a városvezetés függesztette fel az adminjogot.

Csak a munkáját akarta végezni Bogdán Erik, a Kaposvár Most újságírója, amikor szólt főnökének, tudósítani szeretne a kedd esti kormányellenes tüntetésről. Feljebbvalója azonban jelezte, nem készülhet anyag a demonstrációról, vagy ha mégis, akkor csak a városháza engedélyével, de akkor sem ő, hanem egy tapasztaltabb kolléga írhatja majd meg a cikket. - Egyúttal közölte a főnököm,

nem mehetek el a tüntetésre, mert az szembemegy az újság és a cég álláspontjával

– mondta a Népszavának Bogdán Erik, aki szűk egy éve dolgozott a Kaposvár Mostnál. – Azt is mondta, ha úgy döntök, mégis elmegyek, valószínű, hogy elválnak útjaink. - Mégis kiment. - Írni viszont nem akartam róla. Amikor vége lett a demonstrációnak, mivel én voltam a hírügyeletes, be akartam fejezni egy teljesen másik cikket, de az admin folyamatosan ledobott. Először azt hittem, az internettel van baj, ám aztán rájöttem, megvonták a hozzáférésemet az oldalhoz. Írtam az egyik kollégámnak, mi történt, s tőle tudtam meg, hogy

valószínűleg a városháza lépett, mert féltek tőle, valami meggondolatlanságot csinálok.

- A városháza? - A polgármester sajtósának, Szekeres Alánnak adminjogosultsága van a portálhoz és a Facebook-oldalhoz. Korábban többször is előfordult, hogy

átírta a kitett anyagokat, vagy ami rosszabb, egyszerűen levette őket.

Kedden például kaptunk egy rendőrségi közleményt a szerdai kaposvári, félpályás, forgalomlassító demonstrációról. Már eleve nem írhattuk meg a hírben, hogy tüntetés lesz, csak azt, hogy rendezvény miatt számítson mindenki lassabb haladásra, végül ez sem maradt kint, Szekeres levette. - Milyen minőségben? - Nem tudom a pontos státuszát a lapnál, de ír cikkeket, igaz, azokat nem írja alá, s többször kérte, mi se írjuk oda a nevét. Amúgy szabad bejárása volt az oldalba, s

ha akartunk sem tudtunk volna olyan cikket írni, ami negatív színben tünteti fel a kormányt, a Fideszt vagy a városvezetést.

A nyáron már volt egy afférom vele, az MTI híre alapján kitettem, hogy az országgyűlés rendkívüli ülésére nem mentek el a fideszes képviselők. Szekeres persze levette, aztán számon kérte a főnökeimen. - És a lapvezetés ezt elfogadja? - A Kaposvár Most elvileg magáncég, de a városházi és a kormányhirdetések miatt nagyban függ a hatalomtól. Komoly pénzek érkeznek, minden kampány megjelent a lapban a Stop Soros!-tól a családok évén át a különböző nemzeti konzultációkig. Vannak döntések, amik a főnökség feje fölött születnek meg, ilyen volt az adminjogosultságom elvétele is, a főnököm csak ma reggel tudta meg, mi történt. A cégnek van egy rádiója is, de ott is beleszólnak a műsorba, az ominózus rendőrségi hírt először bemondták, de aztán Szekeres szólt, hogy vegyék ki a hírblokkból - Hogy lehet így dolgozni?

- Sokat nyel az ember.

Én még szerencsés helyzetben vagyok, csak magamért felelek, de a többiek a családjuk egzisztenciáját veszélyeztetnék, a szembemennének a felsőbb akarattal. De így is nehezen élik meg, hiszen látják, nagyon nem jó, ami megy a lapnál, s ahol lehet, próbálnak ellensúlyozni. De alig van mozgástér. És persze akadnak kötelező feladatok, nekem is el kellett mennem Szita Károly polgármesterrel a határra, ahol átadott egy zászlót. - A Kaposvár Mosttól el kellett jönnie: van esély, hogy helyben el tud helyezkedni? - Erősen kétlem, a helyi médiumoknál nagyjából mindenütt ilyen a helyzet. Nincs különbség, függetlenül attól, az önkormányzathoz vagy a Mediaworkshöz, illetve most már a nagy alapítványhoz tartoznak. Mondjuk a keddi tüntetésről legalább mind beszámolt, egyedül a Most nem. Ezért is szerettem volna írni róla valamit, abszolút csak szakmai okok miatt: egyszerűen nem teheti meg a város legolvasottabb portálja, hogy nem számol be valamiről, ami negyven méterre történik a szerkesztőségtől. Ám úgy látszik mégis, ami szerintem a sajtószabadság és egy újság autonómiájának az aljas semmibevétele. Ezért is döntöttem el, megszólalok, az embereknek tudniuk kell, mi zajlik a színfalak mögött.

Az ügyben megkerestük Szita Károly polgármestert és sajtósát, Szekeres Alánt, de egyelőre nem értük el őket.