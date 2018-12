Eger utcáin is zúgott az „Orbán-takarodj”

Vonulós demonstráción tüntettek legalább ötszázan a rabszolgatörvény ellen Heves megye székhelyén. A tiltakozók szerint a kormányfő oligarcha barátai is jól járnak az új jogszabállyal.

Nem is kéne itt lennem. Én már most is évente négyszáz órát túlórázom, amit senki se fizet ki. Nem három éve alatt: soha – ezt mondja Eger egyik ismert, baloldali matektanára, akivel egyszerre megyünk át a zebrán, az országzászlót őrző Pyrker tér felé haladva. Mögöttünk egy kis számítástechnikai cég liberális párti igazgatója, aki szerint már nincs hová hátrálni, most rendszert kell dönteni. Mellette egy ismert jobbikos helyi politikus bólogat egyetértőn - még át sem értünk a tüntetés első helyszínére, máris formálódik az ellenzéki egység. A moderátor Dobó István és a várvédők esküjéből idézett, a tömeg pedig hangosan éljenzett. Később ugyanő nagy derültség mellett arra biztatta a jelenlévő több száz – egyes felmérések szerint ötszáz, mások szerint legalább ezerfős – tömeget, hogy a csikorgó mínuszok miatt álljanak „sorosan” egymás mellé. Ezután Mirkóczki Zita helyi szocialista politikus arról beszélt, hogy a rabszolgatörvény nemcsak a multinak, hanem a magyar oligarcháknak is kedvez, főképp Orbán Viktor két jó barátjának, Garancsi Istvánnak meg Mészáros Lőrincnek, hisz az építőiparban és a szállodaiparban is nagyon kevés az ember, így ők is több bőrt akarnak lenyúzni róluk.

Később a tömeg nagyjából egy kilométert sétálva és létszámban tovább duzzadva a Csebokszári – mai nevén Északi – lakótelepen lévő egri Fidesz-irodához sétált. Odabent egy nyugdíjas életmód-klub tagjai tartottak gyertyafényes előadást, egy sarokban pedig helyi fideszes képviselők és politikusok üldögéltek, látszólag egykedvűen. Később valamennyien egy pontra tapadtak, vélhetően egy közvetítésben nézték, mi zajlik „odakint”. Nos, „odakint” épp



egy szakgimnázium tanárnője arról beszélt, hogy tanítványai napi tizennégy órákat dolgoznak egy szupermarketben, hogy fent tudják magukat tartani, miközben az érettségire kellene inkább tanulniuk.

Megjegyezte: ha félre tudná tenni kéthavi fizetését megvásárolhatná Orbán Ráhel puccos táskájának egyik fülét – ezt a tömeg felzúdulása fogadta. Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője azt mondta: ha körbenéz, azt látja, hogy minden párt, és számos civil szervezet jelen van, egyetlen nagy egységben. Ezért, de szavai szerint csakis ezért az egyetlen dologért Orbán Viktor is megérdemel egy tapsot: pökhendi politizálása teljes egységbe forrasztotta az ellenzéket.