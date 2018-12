Bárányhimlő – Csúszik a védőoltás bevezetése

Hatalmas a felháborodás, az elmúlt hónapok történései távozásokhoz vezethetnek.



A Pécsi Törvényszék bírói közül többen fontolgatják a lemondásukat, az ok a hatalmas csalódás és a bírósági rendszerrel szembeni totális bizalomvesztés – tudta meg a hvg.hu

„Azt vártuk, hogy végre kibújik a szög a zsákból, és Rendeki Ágnes elmondja nekünk is, nyílt színen, hogyan presszionálta őt Handó Tünde arra, hogy mondjon le. Ehelyett öt perc alatt porig alázott minket”

– így látta a Pécsi Törvényszék múlt hétfői összbírói értekezletét az egyik érintett.

A portál szerint a helyi bírák 65 százaléka által kezdeményezett ülés témája elvben az Országos Bírói Tanács (OBT) meghekkelt póttagválasztó küldöttgyűlése lett volna, ám öt perc után, a levezető elnök felszólítása nyomán, érdemi történés nélkül átalakult „teadélutánná”, mondván: a meghirdetett témában nem is lehet összbírói értekezletet tartani.

Helyben egész másra számítottak: futótűzként terjedt el ugyanis Baranya megyében – többek között éppen az egyik érintettnek köszönhetően –, hogy Rendeki Ágnest, a Pécsi Törvényszék elnökét és Schadt Krisztán elnökhelyettest is lemondásra szólította fel Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a közelmúltban egy elnöki értekezleten. A portál úgy tudja, ezen a meghívott, nem mellesleg Handó által kinevezett bírósági vezetők is az OBT póttagválasztás következményeiről vitáztak. Információik szerint az OBH elnöke azért távolította volna el a baranyai törvényszék vezetőit, mert Pécsett nem sikerült csillapítani a bírák felháborodását, ráadásul még az összbírói értekezletet is összehívták.

Mint írják, mivel a hírek szerint Rendeki Ágnes az OBT tagságáról és a MABIE választmányi tagságáról is presszió hatására mondott le, sokan múlt héten is a távozásának bejelentését vagy éppen ellenkezőleg, a megengedhetetlen nyomásgyakorlás elleni harcos kiállást várták. De ez és a magyarázat is elmaradt, az ülésen a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőjét sikerült csak megválasztani. Tovább nehezítette a tisztánlátást, hogy mindeközben az ugyancsak megszólított elnökhelyettes, aki a póttagválasztáson is küldött volt és aláírta az OBT-tagok lemondását követő nyilatkozatot is, bejelentette a lemondását, amit Rendeki el is fogadott. Úgy tudják, a fiaskó hatalmas felháborodást váltott ki Pécsett a bírák körében, az elmúlt hónapok történései miatt pedig már sokan fontolgatják a lemondást is.