Telefonos alkalmazás segíti a túrázókat

Online térképes útikalauz szolgáltatást indított a Magyar Természetjáró Szövetség. Az alkalmazás hazai útvonalakat, információkat nyújt a szabadtéri aktív időtöltést kedvelőknek - írta közleményében a szervezet.

Az ingyenes alkalmazással hosszúság, nehézség és távolság alapján válogathatnak a gyalogtúrázók, tájfutók, kerékpárosok, vízitúrázók. Az applikáció csúcskeresővel, magasság-, dőlésszög- és sebességmérővel, QR-kód olvasóval és iránytűvel is támogatja a túrák teljesítését.

A kiválasztott útvonal térképen rögzíthető, sőt akár előre le is tölthető, így internet nélkül is lehet navigálni, legyen szó a Kékes elérésén át a Magas-Tátra valamelyik csúcsán keresztül a Kilimandzsáró megmászásáról is. Magyarország legnépszerűbb túramozgalmai, az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra külön menüpontban érhetőek el a hivatalos nyomvonallal, szakaszolással, az összes pecsételőhellyel, valamint számtalan útba eső látnivalóval és szállással.