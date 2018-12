Fél billió forintnyi kártérítést fizethetnek a Prestige tankhajó katasztrófájáért felelősök

A rendőrség húsz nyomozóegysége helikopterekkel keresi a szerkezetek működtetőjét, a következő napokban is fennakadások lehetnek.

Drónok észlelése miatt nem működik a Gatwick repülőtér, London második legnagyobb forgalmú repülőtere. A csütörtökön esedékes mindkét budapesti járatpárt is törölni kellett a zárlat miatt. A Londontól délre fekvő hatalmas légikikötőben először csütörtökre virradó éjjel állították le a forgalmat, miután a repülőtér közvetlen környékén és légterében is több drónt észleltek. A brit polgári repülésügyi törvények közforgalmú repülőterek egy kilométeres körzetében tiltják drónok reptetését. A forgalom később megindult, de csütörtökön kora reggel ismét drónokat láttak Gatwick közelében, éppen a bevezető légifolyosón, és a repülőteret újból lezárták. Gatwick még csütörtök délután sem működött. A repülőtér tájékoztatása szerint a nap folyamán 760 járat és 110 ezer utas fordult volna meg a légikikötőben, de a felfordulás a következő napokra is áthúzódhat. A csütörtöki menetrend alapján Gatwick és Budapest között az easyJet brit légitársaság közlekedtetett volna két járatpárt, de a repülőtér járatinformációjának délutáni kiírása szerint mindkettőt törölték. A repülőtéri hatóságok felhívásban kérték az utasokat, hogy csütörtökön és a következő napokban is ellenőrizzék, indul-e járatuk, mielőtt elindulnak a repülőtérre. A Gatwick felé már úton lévő járatokat széles földrajzi körben irányították át más repülőterekre: sok gép szállt le a közeli Heathrow-n – a legnagyobb forgalmú londoni repülőtéren –, illetve a Londontól északra fekvő Lutonon, de átirányítottak érkező gépeket a több száz kilométerre fekvő Manchesterbe, Liverpoolba, Birminghambe, Cardiffba, Glasgowba, sőt Párizsba és Amszterdamba is.

Helikoptereket vetnek be

A repülőtér tájékoztatása szerint a drónok működtetőjét a területileg illetékes Sussex megyei rendőrség húsz nyomozóegysége keresi, helikopterek segítségével. Chris Woodroofe, a repülőtér üzemeltetési vezérigazgatója a BBC televíziónak elmondta: csütörtök reggel két drónt is láttak Gatwick légterében, de a rendőrség nem akarta lelőni a távirányítású repülő szerkezeteket, az esetleges eltévedt lövedékek okozta kockázatok miatt. Woodroofe szerint ha csütörtökön meg is indul a forgalom, elsőbbséget kapnak azok az utasok, akiknek gépe a zárlat miatt máshol szállt le, de az ő Londonba szállításuk is több napig tarthat. A vezérigazgató szerint csütörtök délután 11 ezer utas várakozott Gatwicken. Gatwick repülőterén – amely a világ legforgalmasabb egypályás nemzetközi légikikötője – tavaly 45,6 millió utas fordult meg. A jelenlegi lezárás a karácsony előtti legforgalmasabb időszak kezdetén érinti az utazókat. A foglalásokra alapozott becslések alapján a karácsonyi és újévi időszakban összesen 2,9 milliós utasforgalom várható. A legnagyobb, több mint 140 ezres érkező és induló forgalom vasárnap valószínű.