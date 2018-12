Fa Nándort a halhatatlan sportolók közé választották

Magyar állampolgársági esküt tett csütörtökön Győrben Eduarda Amorim, a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatának brazil átlövője.

A 32 éves világbajnok játékos 2009-ben szerződött a győriekhez, akikkel eddig négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját.

„Igazán büszke vagyok, hogy megkaptam a magyar állampolgárságot – mondta Amorim a győriek hivatalos honlapján. – Nagyon régóta élek már itt, és úgy érzem, teljesen befogadott ez az ország. Magyarország a személyes és játékos-történelmem része már, és hatalmas megtiszteltetés, hogy Magyarország, benne Győr állampolgára lettem. Szeretném megköszönni a családom, a férjem, a klubom és Bartha Csaba elnök úr támogatását. Továbbá szeretném megköszönni ügyvédem, Németh Imre segítségét az egész folyamatban. Különösen szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, Győrnek, minden polgárának, Borkai Zsolt polgármester úrnak, akik lehetővé tették azt, hogy hivatalosan kimondhatom, hogy Magyarország is a hazám.”

„Nagy örömmel hallgattam, amikor Eduarda Amorim megkeresett, hogy szeretné a brazil mellett a magyar állampolgárságot is felvenni – nyilatkozta Bartha Csaba, a győri kézilabdázók elnöke. – Természetesen azonnal biztosítottam támogatásomról, ezért is voltam jelen, amikor ma letette az állampolgársági esküt, melyhez ezúton is gratulálok neki. Eduarda eddigi győri kézilabdás pályafutása alatt rengeteget tett klubunk és Magyarország, a magyar sport sikereiért, igazi vezéregyéniséggé vált a pályán és a pályán kívül is. Profizmusával és hozzáállásával igazi példakép a feltörekvő generációk számára. Bízom benne, hogy még sok szép élménnyel gazdagodik az elkövetkező években Magyarországon egyaránt a pályán, s a civil életében is.”