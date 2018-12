Már gyártják az első repülőgépeket a Pécs-pogányi üzemben

A termelés első két hónapjában két hazai, egy német és egy svájci vevő rendelt meg gépet a Magnus Aircraft Zrt. új üzemétől.

Eddig négy repülőgépet rendeltek meg a Magnus Aircraft Zrt. új üzemétől. Mint arról írtunk, a magyar befektető tulajdonában lévő cég október végén nyitotta meg 2900 négyzetméteres szerelőcsarnokát a Pécs melletti Pogány repülőterén. A cég terve az, hogy a saját fejlesztésű, Fusion 212 típusú kétszemélyes, benzines motorral meghajtott, 100 lóerős, óránként 220-240 kilométeres távolságot megtevő gépből 70-95 darabot gyárt évente. A termelés első két hónapjában két hazai, egy német és egy svájci vevő rendelt meg gépet a Pécs-pogányi üzemtől. Ezeknek a repülőknek a gyártása már folyik. Minderről Boros László, a cég vezetője tájékoztatta lapunkat. Ha a pécsi üzem teljes kapacitással dolgozik majd, akkor száz embernek ad munkát. A gyár mellett már épül egy kompozitüzem is, ahol a gépek műanyagtestét állítják majd elő. Utóbbi 2019 tavaszán áll munkába. Boros Lászlótól megtudtuk azt is, hogy a Magnus a közelmúltban Kenya fővárosában, Nairobiban alapított egy céget, s hamarosan ott is felépül egy összeszerelőüzem. Ez a cég eddig húsz gépre kapott megrendelést Afrikából. A gépek ára – információink szerint - 120 ezer dollár körül mozog.