Túl magasak a bérek - Nehéz időkre készül Parragh László

Az MVM beszámolt naperőművei helyzetéről.

Az MVM Magyar Villamos Művek jövő év végéig építi meg a terveiben szereplő összes, 110 napelemes erőművét – jelentette be az MTI tudósítása szerint az állami energiacsoport kecskeméti sajtótájékoztatóján Gaál József, a beruházások mögött álló, MVM Hungarowind Kft. nevű leányvállalatuk ügyvezetője. Megjegyzendő: ez a megvalósítás tekintetében némi csúszásra utal, hisz az MVM korábbi tájékoztatásaiban még 2018-as építési időpont szerepelt. Az egységek közül Felsőzsolcán és Pakson 20-20 megawattost (MW) létesítenek, amely méret a maga nemében a legnagyobb az országban. Közülük előbbi novemberben üzembe is állt. A fennmaradó 108 egység fél-fél MW-os teljesítményű. Az ezek közül Dél-Kelet-Magyarországon tervezett 19, összesen hatmilliárdba kerülő kisebb telepből ötöt már átadtak, a többi kivitelezése zajlik – közölte Mogyorósy Tamás, az MVM Csoport termelési igazgatója. Hangsúlyozta: a teljes flotta 50 ezer háztartás éves energiaszükségletét lesz képes fedezni. Gaál József szavai szerint a rendszer összköltsége 48 milliárd forint, aminek körülbelül 35 százalékát EU-támogatásból állják. Tegnap a kormányfő strómanjaként számon tartott Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó Opus Global bejelentette : a tulajdonában lévő Mátrai Erőműtől végleg az MVM Hungarowind veszi át három éve átadott, 16 MW-s visontai napelemtelepüket, bár az üzemeltetés-karbantartás továbbra is rájuk hárul. A – nem közölt – vételár felhasználásával két további, 20-20 MW-s napelemfarmot építenek. Egy helyreállított bányaterületük pedig a Nemzeti Földalapkezelőhöz kerül.