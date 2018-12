Elkészült az M35 autópálya Debrecen és Berettyóújfalu között

A 24,1 kilométeres szakasz javíthatja a régió versenyképességét.

Nemcsak a kelet-magyarországi térségben élők életét, utazását, s ezáltal mindennapjait könnyíti meg, de közvetlen kapcsolatot teremt a Felvidék és Észak-Erdély között, Debrecent pedig egy határokon átívelő, könnyen és gyorsan megközelíthető hárommilliós régió fővárosává emeli az az infrastrukturális fejlesztés, amelynek egyik fontos eleme az M35-ös autópálya megépülése. A fővárostól a hajdú-bihari székhelyig érő M3-as autópálya építését 2006-ban fejezték be, ennek folytatását jelenti az M35 két ütemben megépülő 24,1 km hosszú szakasza, amely gyorsforgalmi összeköttetést teremt Debrecen és Berettyóújfalu között. A munkákat 2016 nyarán kezdték meg, mindkét szakaszon, majd másfél évvel később, 2017 decemberében átadták a 4-es számú főút és a 481-es számú főút közötti 5,4 kilométeres szakaszt, kétszer két forgalmi sávval, leálló-, és középső elválasztó sávval. E beruházás keretében 5 és fél kilométer hosszan, új nyomvonalon elkészült a 481. számú főút is, ami a 47-es főúttal köti össze az M35 autópályát. Ennek azért is van jelentősége, mert az első ütem befejezése, vagyis tavaly év vége óta mind a 4-es számú főúton, mind az M35 autópályán haladó teher- és tranzitforgalom elkerüli Debrecen városát, ami érezhetően javította az itt élők komfortérzetét. A második ütem építése jelenleg is zajlik: 2018 decemberének közepére a 481. számú főút és Berettyóújfalu között megépül egy 18,7 kilométeres kétszer két forgalmi sávos autópálya, leállósávval, középső elválasztó sávval. A fejlesztés keretében egy külön szintű csomópont is létesül az M35 autópálya és a Hajdúszovát-Derecske összekötő keresztezésében. Mikepércsnél egyszerű, Derecskénél komplex pihenőhelyet alakítanak ki, s a projekt részeként az M4 autópálya egy rövid, másfél kilométeres szakasza is megépül. Az M35 autópálya 4-es számú főút és Berettyóújfalu közötti szakasza az M4 autópálya Berettyóújfalu és Nagykereki közötti szakaszával együtt a Transzeurópai Közlekedési Hálózat részeként a Balti-tengert a Fekete-tengerrel összekötő vonalon belül Kassa, Debrecen és Nagyvárad között a gyorsforgalmi kapcsolatot is biztosítani fogja. A projekt megvalósulásával javul a régió versenyképessége, ami elősegítheti a foglalkoztatás bővülését is. Az elmúlt időszakban több nemzetközi nagyvállalat – köztük a BMW, a Krones AG vagy a Continental – jelentette be, hogy ebben a régióban bővíti kapacitásait, ezáltal új munkahelyeket teremtenek, miközben segítik az itteni kis- és középvállalatok fejlődését is.