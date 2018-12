„Megyünk érted, János!” – skandálták több ezren, miközben a Sándor-palota felé vonultak, hogy tiltakozzanak, amiért az államfő aláírta a rabszolgatörvényt.

– Érettségi után lelépek az országból. Most azért tüntetek, hogy legyen hová visszajönnöm – mondta lapunknak egy fővárosi középiskolás péntek késő délután a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Nemzeti Összkarácsonyi Békemenetén. A Parlamenttől indult meneten több ezren vettek részt. A tömeg azonban ezúttal – legalábbis kezdetben – nem dühös, hanem, igazodva a rendező viccpárthoz, inkább tréfás kedvében volt. Nevettek és gúnyolták a hatalmat szavakkal meg transzparensekkel. Jókora derültséget keltett a tömegben például az „Eltűnnek a bosszantó külföldi egyetemek” feliratú tábla, miként az is: „Nem kell többet bajlódnunk a független bíróságokkal.”; „Végre dolgozhatunk 8 napot minden héten.” ;„Chuck Norrist a határra.” Miközben a hangszórókból a Fidesz örökös indulója, a Listen To Your Heart szólt, tudósítónk találkozott a tömegben egy brit turistával, Richard Parterrel. Felvilágosítottuk, hogy főképp a rabszolgatörvény és annak botrányos elfogadása miatt vonulnak napok óta Budapest utcáin az emberek. Erre azt mondta: Angliában biztosan nem nyomhatnának át így egy ilyen törvényt. Arra a megjegyzésünkre, hogy a kormánypropagandában könnyen külföldi ügynökként láthatja viszont magát, először hitetlenkedve kérdezett vissza, aztán hosszan nevetett. A tömeg nem sokkal este nyolc óra után indult el az Alkotmány utcából a Kossuth tér felé, ahol a civilek, szakszervezetek, valamint ellenzéki politikusok és pártok által szervezett tüntetés kezdődött. Ezt az eseményt eredetileg „Ne írd alá, János!” címmel hirdették meg, ám – mivel a köztársasági elnök megelőzte a tiltakozást és jóváhagyta a rabszolgatörvényt – a demonstrációt átkeresztelték „Szégyelld magad, János” névre. – Elegem van. 75 éves nyugdíjas tanár vagyok, nem magam miatt, hanem a négy gyerekemért vonulok negyedjére is az utcára – mondta a tüntetés egyik résztvevője, Havasi Zsolt. Ő és még sok százan hosszan skandálták, hogy "szabad ország, szabad egyetem", amikor a CEU épülete előtt haladt el a tömeg. Az idő haladtával az emberek egyre kevesebbet nevettek, a hangulat mind feszültebbé vált, a tréfás rigmusokat felváltotta az: „Orbán takarodj!”; „Bajszos szar!”. A tömegben sok helyen felbukkant a tüntetők szimbólumává vált az O1G rövidítés, amely Orbán Viktor és Simicska Lajos hírhedt jelzőjét köti össze. Amikor a menet visszatért a Kossuth térre, a Demokratikus Koalíció kivetítette a Parlamentre az O1G feliratot, az állításuk szerint „egységes ellenzéki ellenállás szimbólumát.” A momentumosok ígéretükhöz híven füstgránátokat lőttek az égbe, aktivistáik között volt Donáth Anna alelnök is, akit a minap pont füstgránátozás miatt állítottak elő, és tartottak egy éjszakán át őrizetben. A Kossuth téren egyesülő tömeg nem töltött sok időt a Parlamentnél, onnan ugyanis a Sándor-palotához vonultak, hogy ott üzenhessenek Áder János köztársasági elnöknek. A becslések szerint ekkor már nyolcezres tömeget a vonulás alatt Orbán Viktor egyik beszédével szórakoztatták – igaz, ebből nem sokat lehetett hallani a fülsiketítő sípolás és a fújolás miatt. A menet eleje lapzártánk idején már kapaszkodott fel a Várba, de a tömegből sokan ekkor még csak a Lánchídon jártak. A hídon sokan azt skandálták, hogy „Megyünk érted, János!”, közben pedig egyre-másra gyulladtak meg füstbombák.