Gyilkosság Csepelen - Beismerte tettét a 29 éves gyanúsított

Az autósoknak jóval hosszabb menetidőre kell számítaniuk.

Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon – közölte az Útinform . Mint írják, az M1-es autópályán a szokottnál is többen haladnak Budapest irányába, ez az oka annak, hogy a határtól Mosonmagyaróvár környékéig, Győr elkerülő szakaszán, majd Bicskétől egészen az M0-ásig összefüggő kocsisorban, telített sávokon, helyenként lépésben halad a forgalom. A köztes autópálya szakaszokon is tapasztalhatnak lassulásokat. Az M0-ás autóúton az M5-ös autópályáig hasonló a helyzet, a terelések előtt 30-40 perces araszolás vár az autósokra. A torlódásokban mindkét gyorsforgalmi úton koccanásos balesetek, időszakos sávzárások is előfordulnak. Aki most Hegyeshalomtól az M5-ösig közlekedik, akár két órával is hosszabb menetidővel számolhat. Az M1-M5 viszonylatban közlekedők, ha tehetik, Székesfehérvár felé tervezzék meg útvonalukat – teszik hozzá.