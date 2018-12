Bohus Richárd magyar csúcsot úszott 50 háton

Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is az idény utolsó fordulóját rendezik, míg az angolokra karácsonyi meccsdömping vár.

A karácsony előtti utolsó hétvégén a legtöbb nyugat-európai labdarúgó-bajnokságban az utolsó 2018-as fordulót rendezik meg. A németeknek különösen sűrűen alakul ez a hét, ugyanis kedden és szerdán még a 16. fordulót rendezték meg.



Számos pikáns összecsapás várható a hétvége folyamán is, köztük a listavezető Borussia Dortmund és a második Borussia Mönchengladbach csatájával. A Dortmund hétközi veresége ellenére hatpontos előnyből várta a mérkőzést, így a lista éléről várhatja a január végi folyatást.







Az élmezőnyben ugyanakkor még történhetnek változások, lévén a 33 pontos Mönchengladbach csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a címvédő Bayern Münchent, amely szerdán 1-0-ra győzte le az RB Leipziget. A bajorok hazai környezetben fogadják az ötödik Frankfurtot, míg a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló lipcseiek a Werder Bremen ellen zárják az évet.

A Szalai Ádámot is foglalkoztató Hoffenheim legutóbbi hét tétmeccsén nyeretlen maradt, a Bajnokok Ligájában kétszer is vereséget szenvedett, míg öt bajnokiján ötször játszott döntetlent. A hetedik helyen álló Hoffenheim ugyanakkor még így is favoritként várhatja az alsóházas Mainz elleni hazai összecsapást. A Dárdai Pál által irányított Herthára a Bayer Leverkusen vár, míg a Sallai Rolandot foglalkoztató Freiburg a sereghajtó Nürnberg vendége lesz.

Spanyolországban csonka fordulót rendeznek, ugyanis a Bajnokok Ligája címvédője, a Real Madrid a klubvilágbajnokság szombati döntőjében lesz érdekelt az Al-Ain ellen (tv: M4 Sport 17.30). A listavezető Barcelona nem sokkal később a Celta Vigót fogadja, a klub vezetői pedig még az átigazolási időszak kezdete előtt megerősítették a csapat védelmét. A katalánok borzasztóan állnak belső bekkekből: Thomas Vermaelennek izomszakadása van, Sergi Robertónak és Samuel Umtitinek pedig a térdével vannak problémái, így Gerard Piquén és Clément Lengleten kívül nincs más bevethető játékos a posztra. Emiatt lépnie kellett a katalán csapatnak, amely csütörtökön este bejelentette, a szezon végéig kölcsönvette Jeison Murillót, a Valenciától. A 26 éves kolumbiai védő az ősz folyamán csupán három tétmeccsen jutott szóhoz csapatában, ám ha Barcelonában jól teljesít, 25 millió euróért a gránátvörös-kékeknél maradhat.

A Barcelona mögött igencsak sűrű a mezőny, a Sevilla és az Atlético Madrid lemaradása is csupán három pont. Az andalúzok a 16. Leganés vendégei lesznek, míg a madridiak a pocsék formában lévő Espanyolt fogadják.

Olaszországban a címvédő Juventusnak nem igen akad kihívója, a torinóiak 16 fordulót követően nyolc ponttal előzik meg a Napolit, a harmadik Interrel szemben pedig már 14 egység az előny. A zebrák az AS Roma ellen zárják az évet, s a klubbal kapcsolatos hír, hogy Alex Sandro 2023-ig meghosszabbította szerződését, noha több angol csapat is szívesen látta volna soraiban. A közvetlen riválisokra papíron könnyebb meccs vár, a Napoli a Spallal, az Inter a sereghajtó Chievóval meccsel.

A szigetországban az idén még három fordulót rendeznek meg, így az ünnepek alatt is szurkolhatnak kedvenceiknek az angol foci szerelmesei. A legnagyobb figyelem minden bizonnyal arra a Manchester Unitedre irányul majd, melynek kispadján már nem José Mourinho, hanem Ole Gunnar Solskjaer ül majd. A norvég szakember ráadásul egykori csapata, a Cardiff City ellen mutatkozik be. A trénernek elsősorban a védelmet kell ráncba szednie, hiszen az MU eddig 29 gólt kapott, eggyel többet, mint az egész 2017-18-as szezonban.

A forduló másik érdekes összecsapása a harmadik Tottenham Hotspur vasárnapi liverpooli vendégjátéka lehet a nyolcadik Everton otthonában. A londoniak szerdán a ligakupa negyeddöntőjében idegenben nyertek a nagy rivális Arsenal ellen, így Mauricio Pochettino tanítványai jó előjelekkel készülhetnek a bajnoki fordulóra. A közelmúlt egymás elleni mérlege, és a két csapat aktuális formája is a vendégek sikerét ígéri: a Tottenham sorozatban három bajnoki sikernél tart, míg az Everton négy Premier League-találkozó óta nyeretlen. A liverpooliak legutóbb 2012 decemberében, 12 bajnoki találkozóval ezelőtt tudták legyőzni vasárnapi ellenfelüket, s 52 PL-találkozásukból csak nyolcszor kerültek ki ők győztesen.

A címvédő, jelenleg egypontos hátránnyal második Manchester City a Crystal Palace-t fogadja, a negyedik Chelsea ugyancsak hazai pályán a Leicester Cityvel találkozik, míg az ötödik Arsenalhoz a Burnley látogat. A fordulót a listavezető Liverpool nyitotta, amely az újoncként meglepetésre hetedik Wolverhampton vendége volt pénteki lapzártánkat követően.