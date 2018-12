Tömegek indultak haza, órákat kell várni a határon

Sorossal egy nemzethez tartozunk, bár nem kedveljük egymást - állapította meg az egykor az üzletember támogatását élvező miniszterelnök. Orbán egy lapinterjúban arról is beszélt , hogy ő inkább felelős, mint jó ember, plüssmacikkal pedig nem lehet megvédeni a magyar határt a migránsoktól.

Zavartan kapkodhatják fejüket a Soros-ellenes propaganda gyártói és a célközönségeis, hiszen Orbán Viktor bravúros kettős beszédben nyilatkozott az ország főellenségeként beállított amerikai-magyar üzletemberről. Az osztrák az oe24.at portálon vasárnap megjelent, MTI által is idézett interjúban azt mondta, hogy Soros György egy "tehetséges magyar honfitárs", de megjegyezte: nincs jó véleményük egymásról. Ugyanakkor mindketten ugyanahhoz a nemzethez tartoznak, és "mi, magyarok senkit nem diszkriminálunk a vallása miatt" - tette hozzá, amivel a magyar kormány ellen felhozott antiszemita-vádra reagált.

Ezzel Orbán összemosta a vallás és nemzetiség témakörét– a zsidóság magában nem vallás – de mindez mellékes ahhoz képest, hogy utána mégis veszélyes emberként írta le az üzletembert, aki migránsokat a határok jogellenes átlépésére buzdítja. Utóbbi állítást egyébként maga Soros cáfolta, mondván, hogy csak a legális migrációt tartja elfogadhatónak, és hogy a határok védelmére szükség van. A miniszterelnök ráadásul azt mondta,

Politikailag tekintve azonban Sorosnak is meg kell értenie két dolgot, mint mindenkinek, aki Magyarországon él

tudniillik, a magyar kormány az átláthatóság jegyében tudni akarja, hogy kik dolgoznak a Soros-szervezeteknek, és honnan jön a pénz, illetve, hogy, van egy határ, ha a nemzetbiztonságról van szó.

A probléma ezzel csak az, hogy

Soros nem él Magyarországon, hiába tűnhet így Orbán szavai alapján.

A nemzetbiztonsági szolgálatok pontosan ismerik a Soros-alapítvány által is finanszírozott civil szervezeteket és tagjaikat. Volt eset, amikor éppen egy ilyen csoport, a Migration Aid kérte a magyar Alkotmányvédelmi Hivatal segítségét, amikor furcsa alakok – egy magán titkoszzolgálat emberei – próbáltak tőlük információt szerezni

Azt is lehet tudni, honnan jön a pénz, sorosistának tartott jogvédő és civil szervezetek ugyanis forintra el szoktak számolni éves bevételeikkel, és ezek az adatok honlapjaikon is elérhetőek.

A miniszterelnök azt mondta: „egy ország védelme nem jó embereket, hanem felelős embereket igényel”. Mint mondta, nincs kőből a szíve, de "plüssmacikkal és virágokkal nem lehet határt védeni". A migránsok a másik oldalon megrohanták a határt, megdobálták a határőröket, és megtámadták a rendőrséget (egyetlen, 2015-ös esetről beszélünk, amit a TEK kommandósai aztán kíméletlenül megtoroltak, a felbújtónak tartott, bűnösségét végig tagadó férfi pedig öt év börtönt kapott- a szerk.).

Ez ellen védekezni kell - hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor az interjúban azt mondta: olyan ember szeretne lenni, akinek a döntéseit a magyarok támogatják és tisztelik. „Ha mellesleg még jó ember is vagyok, akkor jó, de nálam első helyen a Magyarország iránti felelősség áll" - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Mintha nem is kergették volna el őket

Orbán Viktornak a CEU kapcsán is sikerült meghajlítania a valóságot: az egyetem Bécsbe költözésével összefüggésben megismételte bevett kommunikációs sablont – a CEU-nak csak teljesítenie kell az összes törvényi rendelkezést, mint minden más egyetemnek Magyarországon. Orbán Viktor szerint Soros György budapesti egyetemén folytatódni fog az oktatás, és diplomákat fognak ott osztani. "Ismerem Sorost", ő nem az az ember, aki csak úgy elhagyja Budapestet - jegyezte meg. A helyzet valójában az, hogy a CEU teljesítette a felsőoktatási törvény 2017 februárjában kizárólag miattuk módosított feltételeit: a kormány kérésének megfelelően államilag akkreditált egyetemi képzést, működő campust hoztak létre New York-ban – az Orbán kabinet mégsem írta alá az egyetem hazai akkreditációjáról szóló megállapodást. Az is csak részigazság, hogy a CEU ezen túl is ad ki budapesten diplomákat – az egyetem saját közlése szerint az amerikai diplomát biztosító szakokat (ez az intézmény legfőbb vonzereje) Bécsbe viszik át, és a csak a már megkezdett évfolyamok folytatják tanulmányaikat Budapesten.

A 2019-es európai parlamenti választás kimeneteléről a kormányfő a távirati iroda cikke szerint azt mondta: reméli, hogy erősebb lesz a hangja azoknak az embereknek, akik nemzeti identitásukat, csakúgy mint keresztény szokásaikat, meg szeretnék tartani és védeni. A miniszterelnök értékelése szerint jó lenne, ha Európa egy hangon mondaná: "Európa az európaiaké." Van egy kultúránk, vannak vallásaink, értékeink. Fontos a vallásszabadság - fejtette ki Orbán Viktor, hozzátéve: aki itt szeretne élni, annak ezt el kellene fogadnia, és nem lehet antiszemita. Úgy fogalmazott: "Ha azonban nem mondjuk meg világosan, hogy ez az elvárásunk, akkor nem fogják tisztelni a mi kultúránkat, és a kultúránk el fog pusztulni. Akkor káosz lesz."