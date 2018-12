Boldog karácsonyt: elmaradt az év végi bónusz a Hankook munkásainál

118 ezernél több utas lépte át szombaton a magyar-szerb és a magyar-román határt a megyében

A megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi határátkelőhely teljes kapacitással működik, és amennyiben lehetséges, pluszsávokat is nyitnak, így a röszkei autópálya-határátkelőhelyen a teherforgalomnak fenntartott részen is léptetnek ki személyautókat. A Nyugat-Európából az ünnepekre hazatérő vendégmunkások miatt azonban valamennyi határátkelőhelyen torlódásra számíthatnak az utazók, vasárnap délelőtt a várakozási idő a röszkei és a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen is elérte a három órát. A személyautóval utazóknak célszerű másik határátkelőt választaniuk. Szerbia felé a naponta 7 és 19 óra között igénybe vehető tiszaszigeti, ásotthalomi, bácsalmási és bácsszentgyörgyi közúti határátkelőhely felé lehet kerülni. Románia irányába a kiszombori vagy battonyai közúti határátkelőhelyet érdemes választani, amelyek 24 órás nyitva tartással működnek. A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a police.hu Határinfo rovatában, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.