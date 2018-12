Három kisgyerek halt meg egy erdélyi lakástűzben

A terrorszervezet terveiről a brit belbiztonság számolt be – azután, hogy korábban berepülő drónok miatt zárták le a londoni Gatwick repteret. A drónreptetőket már elengedték, ügyük viszont komoly fenyegetést hozott nyilvánosságra.

A brit belügyminisztérium belbiztonsági kérdésekért felelős államtitkára szerint újjáéledőben van és ismét a polgári repülést fenyegeti az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat. Ben Wallace a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a 2001. szeptember 11-i amerikai merényletsorozatért felelős csoport újból egyre nagyobb fenyegetést jelent, és ez most már "álmatlan éjszakákat okoz" a nemzetbiztonságért felelős kormányilletékeseknek.

A fenyegetés, amit néhány drón leplezett le

Wallace szerint az hírszerzési információk arra vallanak, hogy az al-Kaida repülőgépek megsemmisítésére alkalmas technológia kifejlesztésén dolgozik. A brit kormány más, név nélkül idézett tagjai a lapnak azt mondták, hogy a terrorcsoport miniatűr pokolgépeket vagy robbanószerrel megrakott drónokat próbálhat kifejleszteni – írja az MTI A hét második felében a londoni Gatwick repülőteret 33 órán át zárva kellett tartani drónok rendszeres berepülése miatt. A zárlat idején legalább 40 drónberepülést észleltek a repülőtér légterében, és emiatt több mint ezer járatot kellett törölni vagy más repülőterekre átirányítani. Az átirányítások és járattörlések 140 ezer utast érintettek. A brit nyomozóhatóságok hangsúlyozták, hogy ez az incidens nem terrorcselekmény volt – a vasárnapi bejelentés viszont nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a brit hatóságok rendkívüli erőket mozgósítottak a drónok észlelése után. A brit belügyi államtitkár a The Sunday Timesnak kijelentette, hogy az al-Kaida az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet visszaszorulásával párhuzamosan feléledőben van, újjászervezte magát, egyre több tervet sző Európa ellen és továbbra is a repülést tekinti célpontjának. Wallace hozzátette, a belügyi és a közlekedési tárca 25 millió fontos (9 milliárd forintos) közös kutatási programot indított annak kidolgozására, hogy miként lehetne a polgári repülést még jobban védeni az újonnan kifejlesztett vegyszerektől, az eddigiektől eltérő technológiájú robbanószerkezetektől és a repülést "belülről érő fenyegetésektől", vagyis a repülőtereken dolgozó esetleges "dzsihadista alvóügynököktől".

Wallace szerint a repülőtéri biztonsági ellenőrzés hatékonyabbá válásával csökkent annak a valószínűsége, hogy az ellenőrző rendszereken át pokolgépeket lehessen a repülőgépekre csempészni, de "éppen ezért beszélünk nyilvánosan a belső fenyegetettségről, vagyis arról, hogy ha (a terroristák) nem tudnak bejutni a bejárati ajtón, megpróbálkozhatnak a hátsó ajtóval". Az államtitkár szerint az al-Kaida és társult szervezetei ma már ismét aktívak Szíriában, Afganisztánban, Jemenben, Líbiában és a térség több más országában.



A dzsihadisták tapsolnak Trumpnak

Az al-Kaida az Iszlám Állam térnyerésével szorult vissza, a rivális terrorszervezet meggyengülése miatt most új erőre kaptak. A terrorszervezeteknek szinte biztatást is jelenthet, hogy Donald Trump bejelentette, az Egyesült Államok hamarosan kivonja csapatait Szíriából és Afganisztánból (ami miatt James Mattis amerikai védelmi miniszter is lemondott. Az amerikai kivonulás híre az Iszlám Államra is bátorítóan hatott: a dzsihadisták szombaton páncélosokkal és öngyilkos merénylőkkel rohamozták meg Kelet-Szíriában a kurd erők vonalait; az amerikaiak szövetségeseinek számító kurdok így hamarosan magukra maradhatnak a terrorszervezettel és az őket is terroristaként kezelő török haderővel szemben Szíriában.