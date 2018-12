Szabadon engedték, de tovább harcol a fia halála miatt tüntetéseket szervező férfi

A rendőrség megtiltotta, hogy további tüntetéseket szervezzen, de a férfi közölte, továbbra is folytatja a küzdelmet, hogy kiderítse fia halálának valódi okát.

Szabadon engedték szerdán azt a férfit, akit egy nappal korábban fogott el a boszniai rendőrség, mert Davor Dragicevic március óta több demonstrációt is kezdeményezett, hogy kiderítse fia halálának okát. A rendőrség megtiltotta, hogy további tüntetéseket szervezzen, de a férfi közölte, továbbra is folytatja a küzdelmet, hogy kiderítse fia halálának valódi okát. Dragan Lukac, az ország szerbek lakta részének, a boszniai Szerb Köztársaságnak a belügyminisztere erre reagálva bejelentette, hogy amennyiben Dragicevic folytatja a tüntetéseket, szembe kerül a rendőrséggel, és büntetésre számíthat. A 21 éves, Banja Luka-i David Dragicevic márciusban tűnt el, testét hat nap után találták meg a város melletti folyóban. A nyomozás során előbb kizárták az idegenkezűséget és azt állították, hogy a fiú öngyilkos lett, később azonban felmerült a gyanú, hogy gyilkosság áldozata lett. David Dragicevic szülei szerint fiukat meggyilkolták, és a rendőrség védi a gyilkosokat, ezért több tüntetést is szerveztek. Az Igazságot Davidnak elnevezésű mozgalomhoz az utóbbi hónapokban több ezren csatlakoztak, és a tüntetéseket már nemcsak a fiú halálával összefüggésben, hanem a korrupció felszámolása és a rossz gazdasági helyzet miatt szervezték meg. Legutóbb december közepén tiltakoztak a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje előtt. A belügyminisztérium közlése szerint a tüntetés biztonsági fenyegetést jelentett, ezért a szülőket kihallgatásra hívták, ám ennek nem tettek eleget. Ezért vették őrizetbe őket kedden. A rendőrség a lakását is átvizsgálta, állítólag fegyvereket kerestek, de nem találtak semmit.