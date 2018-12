A jeges Zagyvából mentettek ki egy kutyát

Üdvös is, ha az évente 80-90 milliárdos büdzsével működő közmédia ismeri piaci helyzetét, és tudja, mit gondolnak róla a fogyasztók.

A jelek szerint csak abban egészen biztos az MTVA, hogy ellenzéki képviselők nem olvashatják be náluk élő adásban követeléseiket. Most megrendelt közvélemény-kutatásuk ugyanis gyakorlatilag mindenre rákérdez, amit a közszolgálati médiával kapcsolatban csak kérdéses lehet. Az mfor.hu szúrta ki az európai közbeszerzési értesítőben, vagyis a TED-ben megjelent pályázatot, amiben a közszolgálati média monitorozni kezdi, hogy mennyien is nézik, hallgatják a műsoraikat, mekkora azok befolyása a közvéleményre határon innen és túl; de még a zenei ízlés kutatására is kiterjedő felmérést készül megrendelni a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.

Az uniós közbeszerzési lapban megjelent kiírás szerint nettó 90 millió forintot szánnak a "tartalomszolgáltatást támogató közvélemény-kutatásokra", azzal a megkötéssel, hogy a keretmegállapodás egy évre szól, ami további egy évvel meghosszabbítható.

A megrendelő nagymintás, országos kérdőíves, illetve egyéb típusú (fókuszcsoportos, telefonos) kutatásra vár ajánlatot. A kutatások céljai: • Megismerni a népesség informálódási és médiahasználati szokásait, feltérképezni a közszolgálati csatornák szerepét, összehasonlítva a többi médiaszolgáltató csatornáival. • A konkrét rádióhallgatáshoz kapcsolódóan megismerni a rádiózók igényeit, elvárásait és a rádióadók értékeléseit. • Feltérképezni a határon túli területeken az informálódási, médiahasználati, hírfogyasztási szokásokat, informálódni a magyarországi csatornák információszerzésben betöltött szerepéről. • Megismerni az internetező népesség médiahasználati szokásait, az új technológiák szerepét körükben/párhuzamos képernyő-használatot. • A különböző televíziós és rádiócsatornák nézőinek műsorokkal kapcsolatos összetett nézői/hallgatói vélemények megismerése. • A zenei ízlésvilág részletes vizsgálata (a célzott célcsoportok milyen stílusokat/dalokat preferálnak, az egyes stílusok/dalok milyen kapcsolatban állnak egymással). • A megtalált stílusokon belül az új dalok ismeretének és megítélésének monitorozása. • A rádióhoz kapcsolódó image-elemek/azokkal összefüggő véleményeket méri fel, a rádióműsorok, rádiós műsorvezetők image-ének vizsgálatával és a változások nyomon követésével.

A megjelölt célok alapján úgy tűnik, az MTVA arra kíváncsi, hogy mennyire ágyazódott be a hírfogyasztási szokásokba a közmédia, mekkora az influencer hatása a műsorainak, és a határon túli befolyásáról is többet szeretne megtudni. A december 21-én, pénteken feladott hirdetmény alapján a szándéknyilatkozatokat 2019 január 4-ig lehet benyújtani -teszi hozzá a pénzügyi hírportál. Az önmegismerő pályázatot annak fényében is érdemes végiggondolnunk, hogy tudjuk: a közszolgálati média idén 80,6 milliárdból gazdálkodott, jövőre viszont már 92,6 milliárdos büdzsével dolgozhatnak.