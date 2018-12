Elnöki rendeletben tilthatja be Trump a Huawei-eszközöket

Klaus Iohannis román államfő elé terjeszti Augustin Lazar román legfőbb ügyész leváltására irányuló kérését csütörtökön Tudorel Toader igazságügyi miniszter.

Ezt sütörtöki sajtóértekezletén jelentette be a miniszter, aki felidézte, hogy csaknem két hónapja kezdeményezte a vádhatóság vezetőjének elmozdítását, de a hivatalos kérés azóta sem jutott el Iohannishoz, mert Lazar a leváltása indoklását megkérdőjelező bírósági panasszal "húzza az időt". Úgy vélekedett: a bírósági hercehurcának, amely még legalább másfél hónapig tart, semmi köze sincs azokhoz az "érdemi" érvekhez, amelyek alapján a leváltását kezdeményezte. Tudorel Toader októberben húszpontos "bűnlajstromot" olvasott Lazar fejére, miként tette azt korábban Laura Codruta Kövesi volt korrupcióellenes (DNA) főügyész esetében is, akinek a leváltását az alkotmánybíróság támogatását megszerezve sikerült elérnie Klaus Iohannis államfőnél. A miniszter egyebek mellett kifogásolta, hogy Lazar titkos együttműködési megállapodást kötött a hírszerző szolgálattal: a tárcavezető szerint a legfőbb ügyész ezzel a "törvénytelen", a közvélemény elől eltitkolt lépéssel egy "párhuzamos igazságszolgáltatás" előtt nyitott utat. A bírák és ügyészek szakmai szervezeteként működő legfelsőbb bírói tanács (CSM) ügyészi részlege novemberben úgy döntött: nem támogatja Augustin Lazar felmentését, de a miniszter a CSM véleményezését is felesleges időpocsékolásnak nevezte, mondván, hogy a testület állásfoglalása csak konzultatív jellegű. Romániában az ügyészségi vezetőket az államfő nevezi ki és váltja le az igazságügyi miniszter javaslata alapján. Miután azonban az alkotmánybíróság a DNA-főügyész leváltása ügyében a jobboldali államfővel folytatott jogvitában a bukaresti szociálliberális kormánynak adott igazat, a román média szerint Iohannis aligha tagadhatja meg Lazar felmentését. Az elnök viszont jelezte: semmiképpen nem fogja elkapkodni a legfőbb ügyész menesztését, és megvárja a Lazar által indított bírósági panasz kimenetelét. A DNA főügyészének leváltása és a legfőbb ügyész elmozdítására tett kísérlet annak a "hadviselésnek" a része, amellyel a szociálliberális kormánytöbbség korlátozni próbálja a - szerintük titkosszolgálati befolyás alá került és a korrupcióellenes harc ürügyén politikai tisztogatást végző - vádhatóság mozgásterét. Klaus Iohannis államfő, a jobboldali ellenzék és az európai intézmények élesen bírálják a kormány törekvését, amely szerintük a jogállamiságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyezteti.