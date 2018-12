Orbán ott lesz a szélsőjobboldali brazil elnök beiktatásán

Csak uniós állampolgárokat sorozna be a német hadsereg, de több EU-tagállam már elvetette az ajánlatot.

Külföldiek alkalmazását mérlegeli a német haderő (Bundeswehr) vezetése a munkaerőhiány miatt - írta csütörtökön a Berliner Morgenpost című lap, cikküket pedig az MTI is szemlézi. A még formálódó tervek szerint csak európai uniós állampolgárok alkalmazásáról lehet szó. Az ügy már 2010 óta napirenden van, és a Bundeswehr fejlesztéséről szóló 2017-es koncepcióban, az úgynevezett fehér könyvben is szerepel, hogy külföldiek is szolgálhatnának a német hadseregen. Azonban az újítás előkészítése jóval előrébb tart, mint ahogy eddig tudni lehetett.

Értesülése szerint a védelmi minisztérium mind a 26 országgal konzultált már, amely a brit uniós tagság (Brexit) megszüntetése után Németország partnere marad az EU-ban. A legtöbben elvetették az elképzelést, a finnek például a sorkötelezettségre hivatkoztak, a horvátok alkotmányjogi fenntartásokat hangoztattak, Bulgária, Románia, Szlovénia és Görögország részéről pedig azt hangsúlyozták, hogy a magasabb németországi zsold - katonai fizetés - elszívhatja a munkaerőt a nemzeti haderőtől. Nyitottan csak Csehország, Dánia, Svédország és Belgium fogadta az ötletet, Franciaország pedig további egyeztetéseket javasol. A Bundeswehrnél és a védelmi minisztériumban három lehetséges modellt mérlegelnek. Az egyik a teljes körű nyitás, vagyis az, hogy a Bundeswehr bármelyik EU-s tagállamból felvehet katonákat vagy polgári alkalmazottakat. A második modell szerint csak azokból a társállamokból, amelyekkel a kormány kétoldalú megállapodással szabályozza az ügyet. A harmadik modell szerint pedig csak azokból a társállamokból, amelyek ugyancsak megnyitják haderejüket a külföldiek előtt.

Eberhard Zorn tábornok, a Bundeswehr főfelügyelője a Berliner Morgenpostnak elmondta, hogy hiányszakmák művelőit, például orvosokat és informatikai szakembereket vennének fel. Rámutatott, hogy a polgári alkalmazottakkal együtt több mint 250 ezer főt foglalkoztató Bundeswehr Németország egyik legnagyobb munkaadója. Mint hozzátett, a munkaerőhiány a Bundeswehrt is sújtja, a gondot pedig külföldiek alkalmazása is enyhítheti. Azonban a nyitást körültekintően kell végrehajtani, így ügyelni kell például arra, hogy a Bundeswehr ne a helyi nemzeti hadsereg versenytársaként jelenjen meg a külföldi munkaerőpiacokon. A Bundeswehr tagja a főszabály alapján csak olyan személy lehet, aki az alaptörvény szerint németnek számít, de kivételek most is vannak, köztisztviselőként 20 nem német EU-s állampolgár dolgozik a szervezetnél, a polgári alkalmazottak között pedig 944 nem német EU-s állampolgár van.

Németországban 2011-ben felfüggesztették a sorkötelezettséget, a Bundeswehr azóta hivatásos katonákból álló haderő.