Az év bukása: német válogatott

A Népszava sportrovata szubjektív visszaemlékezésekkel idézi fel az idei év legfontosabb eseményeit. Az év legnagyobb bukása a német labdarúgó-válogatotté, amely címvédőként nem jutott tovább a csoportkörből az oroszországi világbajnokságon, ez korábban egyszer sem történt meg vele. Arra sem volt példa, hogy hat vereséget szenvedjen a nemzeti együttes egy naptári évben.

A komoly problémák május közepén kezdődtek, amikor az Angliában légióskodó Mesut Özil és Ylkai Gündogan elfogadták a Londonba látogató török miniszterelnök, Recep Tayyip Erdogan meghívását, és közös képen szerepeltek vele. A játékosok ezzel akarva-akaratlanul is egy politikai játszma szereplői lettek, támogatták a politikus választási kampányát. Gündogan az eset után elnézést kért, azt mondta, nem akart rosszat, a tiszteletét fejezte ki nem Erdogan, hanem Törökország iránt. Magyarázatát a közvélemény nehezen fogadta el, a nemzeti együttes következő két-három meccsén Gündogant kifütyülték a német szurkolók, de ez a vihar lassan elült. Özil viszont hallgatott, és ebben eleinte a német futballszövetség is támogatta. Nem kellett részt vennie sajtótájékoztatókon, és engedélyt kapott arra, hogy eldöntse, beszél vagy hallgat. Özil hónapokig az utóbbit választotta. (A vb után, amikor a szövetség is állásfoglalásra kényszerítette, lemondta a szereplést a nemzeti együttesben, távozása politikai viharokat is kavart, mert rasszizmussal vádolta meg a német futballvezetőket, amit ők visszautasítottak.)

Az oroszországi világbajnokságon a címvédő német válogatott egy győzelemmel és két vereséggel kiesett a csoportkörben. Korábban ilyesmi sosem fordult elő a csapattal. Nem az Erdogan-ügy egyedül okozta a válogatott bukását, de az biztos, a nagy felhajtástól nem tudták függetleníteni magukat a játékosok.

A kiesés elsődleges oka az egység hiánya volt. Egy évvel a vb előtt a német válogatott megnyerte a Konföderációs Kupát. Joachim Löw szövetségi kapitány a rendezők szempontjából a vb főpróbájának számító tornára nem is B, hanem inkább C csapattal utazott, szinte kizárólag 25 év alattiakat vitt magával. Ezzel az együttessel nagy fölénnyel szerezte meg az első helyet. A nem várt siker komoly problémát vetett föl a vb-keret kialakításánál: kikre épüljön a csapat? A fiatalokra, akik a Konföderációs Kupán parádéztak vagy azokra a rutinosabb játékosokra, akik 2014-ben megnyerték a világbajnokságot?

Löw nem tudta jól megoldani ezt a helyzetet, a 23-as keretben mindenki úgy érezte, hogy korábbi érdemei miatt jár neki a játéklehetőség a vb-n. Ami korábban a német válogatott erőssége volt, a csapaton belüli egység - mindenki tudja és elfogadja a helyét a belső hierarchiában –, az most hiányzott. Ennek pedig nem lehetett más következménye, mint a vb-kudarc.

Löw szerződését a vb előtt hosszabbította meg a német futballszövetség (DFB) a 2020-as Európa-bajnokság végéig. A DFB a kiesés után elnökségi határozatban erősítette meg, hogy kitart a szakvezető mellett, aki 2006 óta dolgozik a nemzeti együttes mellett (a 12 évvel ezelőtti vb-n még Jürgen Klinsmann segítője volt, a torna után lett kapitány), és az összes korábbi vb-n, Európa-bajnokságon a legjobb négyig jutott a válogatottal.

A kapitány a vb után gondolkodási időt kért, majd a maradás mellett döntött.

„Nem a mi évünk volt 2018, sokat hibáztunk, én is hoztam rossz döntéseket – mondta Löw. - A hibákat ki kell javítani, de hiba lenne mindent megkérdőjelezni, amit együtt elértünk. A német futball nincs válságban, volt egy rosszul sikerült évünk, de az alapok megvannak a sikeres folytatáshoz.”