Hárommilliárdot ad a kormány a harkányi gyógyfürdőnek

Új konvektorcsere-támogatási kört hirdet a kormány. Bár a részletes feltételek csak februárban jelennek meg – így a lehetőség is csak ezután válik elérhetővé -, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) illetékese, Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkára MTI-idézte szavai szerint ezúttal a nyertesek költségeinek 60 százalékát fedezik. Készülékenként legfeljebb bruttó 96 ezer, háztartásonként pedig maximum 750 ezer forint jár. A teljes keret 2 milliárd forint. Az államtitkár szerint az összeg akár 15 ezer korszerűtlen készülék cseréjét is fedezheti. Eszerint tehát a tárca darabonként 133,3 ezer forint támogatással számol. A tavalyi konvektorkiíráshoz képest valamennyi alapmutató értéke módosult. Míg a támogatási arány 80 százalékról, a készülékenkénti érték pedig bruttó 150 ezer forintról lecsökkent, addig a háztartásonként felhasználható összeg 500 ezer forintról, a program teljes kerete pedig másfélmilliárdról nőtt. Bár tehát első látásra jelentősen romlottak a támogatási feltételek, Czabarka Mihály, a pályázatírással foglalkozó Projectdoctor Kft. ügyvezetője ezt a megjelent adatok alapján nem erősítette meg határozottan. Kétségtelen, hogy a konvektorok ára az elmúlt évek során nem csökkent, de megjelentek gyengébb teljesítményű, kedvezőbb árú termékek. A legolcsóbb készülék listaára most 140 ezer forint körülire becsülhető, szállítási költség nélkül. A bizonytalanságokat a csere járulékos költségei okozzák, amik az adott kialakítás feltételeitől függően a készülékek összköltségét is meghaladhatják. Ezek egy részét a feltételektől függően az állam szintén megtérítette. A gyakorlati tapasztalatok alapján a szakember az előző pályázat valós támogatási arányát a meghirdetett 80 százalék helyett inkább 50-60 százalékra tette. Az elszámolható arány és a készülékenkénti mérték visszavágása tehát nem feltétlenül okozza a támogatás érzékelhető csökkenését. Bár Czabarka Mihály üdvözölte, hogy a szaktárca már hónapokkal a kiírás megjelentetése előtt felhívja a figyelmet a lehetőségre, pontos számítások csak a részletek megjelenése után végezhetőek – hangoztatta a szakember. Úgyszintén megjegyzendő: a tavalyi kírás tapasztalatai alapján a beadást követően legalább fél-egy év az elbírálás és a kivitelezés. Így a most meghirdetett program legkorábban a következő fűtési idényre hozhat érdemi megtakarítást. A Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Kft. korábban mintegy hárommillióra tette az elavult hazai konvektorok számát. Ebből a tavalyi, első kör körülbelül 15 ezer készülék cseréjéhez járult hozzá. Szakemberek tehát nagyságrendileg több támogatást sürgetnek az elavult állomány érzékelhető cseréjéhez. A térségenként meghirdetett források általában a lehetőség tényeges megnyitásakor néhány óra alatt lemerülnek. Ráadásul az eljáró tárcák és államtitkárságok választások utáni gyökeres átalakítása, az illetékesek cseréje a mégoly szerény keretű korábbi energiatakarékossági pályázatok tekintetében is jelentős visszaesést hozott. Így idén - az ígéretek ellenére - csak egy készülékcsereprogram lebonyolítására futotta. Lapunk a sajtótájékoztatóra nem kapott meghívást, kérdéseinkre az ITM nem válaszolt.