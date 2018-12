Feloldotta az orosz állampolgárságú férfiak beutazási tilalmát Ukrajna

Azonban továbbra is alapos vizsgálat után engedik be őket a határőrök.

A hadiállapot december 26-i feloldásával összhangban Ukrajna megszüntette a 16 és 60 éves kor közötti orosz állampolgárságú férfiak beutazásának tilalmát is – közölte pénteken Oleh Szlobogyan, az ukrán határőrszolgálat szóvivője. A tisztségviselő azonban az MTI összefoglalója szerint hozzátette, hogy az ukrán határőrök továbbra is alapos vizsgálat után engedik be őket az országba. Kifejtette, hogy az ukrán határőrség munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak azokra, akik a migrációs kockázatot jelentő 70 ország valamelyikének állampolgáraiként érkeznek Ukrajnába, márpedig ennek az országlistának az első helyén Oroszország áll. Hozzátette, hogy az orosz állampolgároknak továbbra is igazolniuk kell látogatásuk célját, így szükséges lehet, hogy erről dokumentummal is rendelkezzenek. Biztosított afelől, hogy ha például kulturális vagy sporteseményre érkeznek orosz állampolgárok, és korábban nem sértették meg az Oroszország által megszállt Krímbe történő beutazással az ukrán jogszabályokat, akkor megkapják az engedélyt az Ukrajnába való belépésre.