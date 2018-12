A felét is elvehette az EMMI a diákok idei téli szünetének

Vasárnap ugyan tisztul az ég, de kedden visszatérnek a felhők, és éjjel akár már -7 fok is lehet.

A nyugati országrész mellett keleten is csökken lassan a felhőzet, estig ott kisebb eső, havas eső még előfordulhat. Éjszaka a legtöbb helyen derült égre van kilátás, majd hajnaltájt a nyugati határ közelében megnövekszik a felhőzet, az Alpokalja térségében jelentéktelen ónos eső, havas eső kialakulhat.



Kedden észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen várható vegyes halmazállapotú csapadék: az eső mellett északkeleten havas eső, hó, esetleg ónos eső is hullhat.



Éjszakára jelentősen mérséklődik a légmozgás, majd kedden megélénkül a délnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0 és +6 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában

Európában a legmarkánsabb ciklon jelenleg Izland térségében örvénylik, amelynek elnyúló melegfronti felhőzete a Skandináv-félszigetet is beborítja, így arrafelé többfelé hull csapadék. Kelet-Európában is sok a felhő, több helyen havazik. Az Alpok csúcsain szintén hull a hó, helyenként jelentős mennyiség esik. A kontinens nyugati felén ugyanakkor egy anticiklon blokkolja a nyugatias áramlást, ott általában eseménytelen az idő. Az Ibériai-félszigeten 13, 18 fok között alakul a csúcshőmérséklet, de a Brit-szigeteken is 10 fok körüli értékeket mérnek. Közép-Európában már csak 2, 7 fok a jellemző, míg az Ural előterében napközben is csupán -10, -15 fok van. A Kárpát-medence fölé kedden estig először kissé enyhébb, majd estétől ismét hidegebb levegő áramlik.