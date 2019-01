London lecsap az orosz oligarchákra

A brit hírszerzés fekete listára tette azokat a gyanús vagyoni hátterű üzletembereket, akik közel állnak Vlagyimir Putyinhoz.

A brit hírszerzés összeállított egy listát a Vlagyimir Putyinhoz közel álló orosz oligarchákról. A The Daily Telegraph értesülése szerint miniszterelnökként a listát személyesen Theresa May hagyta jóvá azzal a céllal, hogy ellenük szankciókat vezessenek be. A hivatalos indok, mint már oly sok esetben, ezúttal is az, hogy mindezt válasznak szánják a novicsok idegméreggel elkövetett orosz akciókra. Feltételezik, hogy az oligarchák vízumát érvénytelenítik, utazási lehetőségeiket és nagy-britanniai tevékenységüket korlátozzák. A szankciók érinthetik vagyonukat is. A hatóságok ugyanis lehetőséget kaptak arra, hogy ellenőrizzék a vagyon eredetét, és amennyiben valamit gyanúsnak tartanak, akkor azt akár zárolhassák. Gyanús ügy pedig jócskán akad. Az angol kormány becslése szerint évente 90 milliárd fontot mosnak tisztára Nagy-Britanniában illegálisan szerzett külföldi pénzekből. Felkerült a listára Roman Abramovics, akit olyan emberként tart számon a brit hírszerzés, mint aki anyagilag is aktívan támogatja Putyint. A Szocsiban megrendezett téli olimpia infrastruktúrájának kiépítésében vállalt szerepe csak egy a sok közül, amely arra utal, hogy pénzével és kapcsolataival a hatalom közelében van. Már májusban sem sikerült viszont Abramovicsnak meghosszabbítatnia befektetői vízumát, mivel az ilyen vízumok kiadását leállították. Ráadásul a jövőben új, az eddiginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe. Korábban e vízum megszerzését legalább kétmillió font befektetéséhez kötötték, ami természetesen semmiféle gondot nem okozott a dúsgazdag orosz üzletembernek. Röviddel Angliába érkezése után már arról adott hírt a média, milyen káprázatos ingatlanokat vásárolt magának, milyen vagyont halmozott fel, és nem utolsó sorban milyen biztonságot nyújtott a Chelsea labdarúgócsapatnak azzal, hogy megvásárolta. Igaz, nem régiben felmerült, hogy 3 milliárd fontért el akarja adni futballklubját, ennek azonban ellentmond, hogy 30 millió fontért vett magának egy lakást éppen a Chelsea stadionja közelében. A vízumszabályok módosítását azonban még neki sem sikerült kijátszania. Pedig megpróbálta. A zsidó származású üzletember izraeli állampolgárságot szerzett abban a reményben, hogy mint izraeli nem esik vízumkötelezettség alá. Ez a trükk az újabb megszorítások miatt nem vált be. Izraelbe egyébként magángépén érkezett Abramovics, s miután megkapta az állampolgárságot, egyből az ország leggazdagabb emberévé vált közel 11 milliárd dollárra becsült vagyonával. Oleg Gyeripaszka több nagy társaság és holding tulajdonosa azért került fel a listára, mivel az angolok azzal vádolják, hogy erősen kötődik az orosz erőszakszervekhez, beleértve a GRU-t, az állami hírszerzési igazgatóságot. 2008-tól 2012-ig Gyeripaszka londoni társaságának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető beosztású embere az a Jevgenyij Fokin volt, akiről az angolok azt állítják: az orosz külső hírszerzés magas rangú tisztje. Vannak még más nagy halak is a listán. Aliser Uszmanov, többek között az acéliparban és a bányászatban érdekelt üzletember. Nagy Britannia egyik leggazdagabb embere, megelőzve Abramovicsot is. Cége most éppen nagyszabású lakótömb építésébe kezdett Moszkvában. A Forbes magazin felmérésében a legbefolyásosabb üzletemberek listájára került, akik közel állnak Putyinhoz. Igor Szecsint „energetikai bárónak” nevezi az angol sajtó. Üzleti tevékenysége széleskörű. 9 hónap alatt 12 és félmillió dollárral nőtt a vagyona, amelyet 14,5 milliárdra becsül a Bloomberg. A Borisz és Arkagyij Rotenberg fivéreket az orosz elnök régi barátjaiként ismerik. Fiatalkorukban együtt dzsúdóztak Putyinnal. Számos jelentős állami megrendeléshez jutottak. Arkagyij például az orosz szárazföldet a Krím-félszigettel összekötő gigantikus híd építésében kapott szerepet. Csak jachtjának értékét 60 millió dollárra becsülik. A listára kerülés önmagában is büntetés: nemcsak a brit kormányhivatalok kapják meg, hanem az európai és amerikai szövetségesek is. Nem is marad eredmény nélkül. Franciaországban bíróság kötelezte Abramovicsot egy villájáért járó adó megfizetésére, Svájc megtagadta tőle a tartózkodási engedély kiadását, biztonsági fenyegetésnek minősítve a jelenlétét. Deripaszkát pedig az amerikai hatóságok szorongatták meg.